Rafael Louzán y Pérez Llorca se rinden al CD Castellón en la presentación de la Supercopa de España Femenina

El ayuntamiento de Castellón ha acogido este viernes la presentación de la Supercopa de España Femenina que se celebrará desde el martes 20 hasta el sábado 30 con una gran expectación. Una competición que llega a la capital de la Plana en un acuerdo que se fraguó cuando la sub-21 jugó en el SkyFi Castalia el pasado mes de octubre. En menos de una semana, las Aitana Bonmatí, Pajor o Atenhea, entre otras de las mejores jugadoras del mundo, estarán jugando en la capital de la Plana. El martes, será el turno para el Real Madrid ante el Atlético de Madrid, en un duelo que finalmente se disputará a las 19.15 horas y el miércoles para el gran favorito, el FC Barcelona, ante el Athletic Club, a las 19.00 Ya el sábado, a las 19.00, los clasificados lucharán por levantar el bonito título que ha estado en el ayuntamiento.

Una de las novedades es que la Plaza Mayor habilitará una Fan Zone de martes a viernes (11:00 a 14:00 h. y 16:30 a 19:00 h.) y el sábado (11:00 a 15:00 h). Además, el día de la final habrá una atracción lúdico-infantil en la Plaza Teodoro Izquierdo De 15:00 a 19:00 h.

Declaraciones Louzán, Pérez Llorca y Begoña Carrasca

Pérez Llorca valora Castellón y pide a Louzán sede para el Mundial:

"Querida alcaldesa, es un honor contar con este evento deportivo en Castellón. La Comunitat Valenciana es la mejor tierrra para practicar deporte (salvo el esquí) por clima, por hospitalidad, por gastronomía, oferta hotelera somos muy solventes para organizar eventos deportiva. En Femenino tenemos un histórico como es el Levante y clubs como el Valencia o el Villarreal que aportan grandes jugadores. Nos hemos convertido en una tierra de fútbol importante, en masculino tenemos cuatro equipos en Primera División y el Castellón que va como un tiro para ser el quinto, si me disculpan los del Leganés, vamos a ganar y va a quedar claro que va a ser uno de los grandes aspirantes al ascenso a Primera. Quiero agradecer el esfuerzo de Louzán para que el Mundial de España tenga una sede en la Comunitat, vas a contar con el total apoyo de la Generalitat. Tenemos grandes ciudades como Castellón pero la capital es Valencia y los vecinos de Castellón o Alicante van a estar encantados de que pueda ser sede. Queremos disfrutar del Mundial en nuestra tierra".

Begoña Carrasco, orgullosa

"Bienvenidos a la capital del deporte. Castellón es una ciudad comprometida con el deporte, queremos agradecer a la RFEF por confiar en Castellón. Nos honra que nuestra ciudad sea sede de la Supercopa de España con la participación de los clubs más importantes de la ciudad. La Supercopa no solo se va a vivir en el terreno de juego, también en nuestras plazas y nuestras calles. Vamos a tener un punto de encuentro para toda la ciudadanía durante toda la semana. Y agradecer al Castellón, que está peleando por el ascenso y está haciendo las cosas muy bien, aquí no hay casualidades, hay trabajo constante".

Rafael Louzán elogia al Castellón

"Quiero dar las gracias al CD Castellón, a su presidente, desearle mucha tarde para ver si podéis dar ese salto y auparos en la primera posición de la tabla, se ve que estáis haciendo bien las cosas y cuando se hacen bien, van saliendo. Que venga aquí la Supercopa de España es una gran noticia. Seis de las once mejores jugadoras del mundo en el once de The Best son españolas y eso ratifica el grandísimo nivel del fútbol español".