El uno a uno del Castellón-Leganés | Vota al mejor
El conjunto albinegro venció con goles de Mabil y Suero para dormir en lo más alto de la clasificación, igualado con Racing y Las Palmas
Matthys
|7| Apenas tuvo que parar, pero anduvo conectado al juego en todo momento. Seguro en las salidas por alto.
Mellot
|8| Top. Cerró su banda con varias acciones defensivas de mérito y tensó un centro que no fue gol por muy poco.
Alberto
|8| Nueva clase maestra en el eje. Fino con la pelota y contundente sin ella. Vio la quinta amarilla y no jugará en Zaragoza.
Brignani
|8| Fundamental en la pelota parada del 1-0. Cada vez con más confianza con el balón. En crecimiento.
Lucas Alcázar
|7| Muchos kilómetros y recorrido por la banda. Aportó en ataque. Concedió una ocasión que él mismo corrigió.
Diego Barri
|8| Ordena y equilibra. En la senda de compromiso de todo el equipo. Influencia en las dos áreas, manejó el tempo.
Gerenabarrena
|8| Despliegue impresionante. Capital en la recuperación y cada vez más suelto llegando y con balón.
Mabil
|8| No estuvo muy fino en algunos ataques en ventaja, pero acertó para marcar en un remate complicadísimo. Trabajo.
Cala
|8| Genera ocasiones casi sin querer con una frecuencia irreal. Botó la falta del 1-0 y provocó el penalti del 2-0. Ovación.
Pablo Santiago
|7| Le faltó poco para conectar buenos remates llegando por el lado contrario. Cuando lo hizo, no fue del todo preciso.
Camara
|7| Como en Granada, un milímetro del VAR le negó el festejo tras una gran maniobra con pase a Cala. Buen partido.
Suplentes
Cipenga | 7 |. Vertical. Primer cambio. Encaró y estiró la lona por la izquierda.
Suero | 8 |. Agitó la parcela ofensiva desde que entró y marcó de penalti para sentenciar el partido.
Jakobsen | 7 |. Punzante. Buenos minutos, generó peligro y pudo marcar.
Doué | - |. Ocasión clara nada más salir, pero no eligió bien a campo abierto. Trabajó en el descuento.
Mamah | - |. Ayudó en el tiempo de prolongación.
