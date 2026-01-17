Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del Castellón-Leganés | Vota al mejor

El conjunto albinegro venció con goles de Mabil y Suero para dormir en lo más alto de la clasificación, igualado con Racing y Las Palmas

Suero y Alcázar celebran el 2-0 del Castellón.

Suero y Alcázar celebran el 2-0 del Castellón. / GABRIEL UTIEL

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Matthys

|7| Apenas tuvo que parar, pero anduvo conectado al juego en todo momento. Seguro en las salidas por alto.

Mellot

|8| Top. Cerró su banda con varias acciones defensivas de mérito y tensó un centro que no fue gol por muy poco.

Alberto

|8| Nueva clase maestra en el eje. Fino con la pelota y contundente sin ella. Vio la quinta amarilla y no jugará en Zaragoza.

Brignani

|8| Fundamental en la pelota parada del 1-0. Cada vez con más confianza con el balón. En crecimiento.

Lucas Alcázar

|7| Muchos kilómetros y recorrido por la banda. Aportó en ataque. Concedió una ocasión que él mismo corrigió.

Diego Barri

|8| Ordena y equilibra. En la senda de compromiso de todo el equipo. Influencia en las dos áreas, manejó el tempo.

Gerenabarrena

|8| Despliegue impresionante. Capital en la recuperación y cada vez más suelto llegando y con balón.

Mabil

|8| No estuvo muy fino en algunos ataques en ventaja, pero acertó para marcar en un remate complicadísimo. Trabajo.

Cala

|8| Genera ocasiones casi sin querer con una frecuencia irreal. Botó la falta del 1-0 y provocó el penalti del 2-0. Ovación.

Pablo Santiago

|7| Le faltó poco para conectar buenos remates llegando por el lado contrario. Cuando lo hizo, no fue del todo preciso.

Camara

|7| Como en Granada, un milímetro del VAR le negó el festejo tras una gran maniobra con pase a Cala. Buen partido.

Suplentes

Cipenga | 7 |. Vertical. Primer cambio. Encaró y estiró la lona por la izquierda.

Suero | 8 |. Agitó la parcela ofensiva desde que entró y marcó de penalti para sentenciar el partido.

Jakobsen | 7 |. Punzante. Buenos minutos, generó peligro y pudo marcar.

Doué | - |. Ocasión clara nada más salir, pero no eligió bien a campo abierto. Trabajó en el descuento.

Mamah | - |. Ayudó en el tiempo de prolongación.

Galería | Las mejores imágenes de la afición y los homenajes del Castellón-Leganés

Galería | Las mejores imágenes de la afición y los homenajes del Castellón-Leganés

Galería | Las mejores imágenes de la afición y los homenajes del Castellón-Leganés

TEMAS

