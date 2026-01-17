La crónica | La mala suerte se apodera de un aguerrido Castellón B ante el Atlètic Lleida (2-2)

No pudo ser. Mala suerte para el CD Castellón B que remontó el marcador al Atlètic Lleida y cuando el conjunto ilerdense le igualó, desaprovechó un penalti. Y con el 2-2 el equipo de Óscar López desperdició hasta tres claras ocasiones de gol para situar el 3-2. Al final, tercer empate consecutivo de la escuadra castellonense desde que el nuevo entrenador tomó posesión del cargo. Pero los empates no le sirven de mucho a los de la capital de la Plana.

Pues el partido entre castellonenses e ilerdenses empezó con malas vibraciones y se mantuvieron durante prácticamente los 45 primeros minutos. Un filial albinegro que nunca estuvo cómodo en el terreno de juego apenas hilvanó acciones peligrosas y no peligrosas (cero disparos entre los tres palos) y con el partido jugándose mucho en el terreno de juego de los castellonenses.

Marcos Montero, autor del 1-1, pelea un balón en el centro del campo. / Juan Francisco Roca

El Castellón B presentó un once con las dos novedades del debut del central Ismael Fadel, fichado el jueves pasado procedente del Yeclano de Segunda Federación y por primera vez esta temporada sin el máximo goleador (once tantos) como es Carlos Segura. A todo ello, un nuevo contratiempo para Nico Font, más la lesión para tres meses de Enric Gisbert.

Querer y no poder

El Atlètic Lleida, con seis refuerzos de invierno y que nada tiene que ver al de la primera vuelta, llevó la voz cantante dio un aviso en el minuto 4 con un tiro muy cruzado de Camara. El filial albinegro estiró las líneas y Miguelón primero (en dos ocasiones) y después Guillem Terma, dieron los tímidos avisos para el equipo de la capital de la Plana.

A pesar de la tímida reacción del conjunto de Óscar López, les costó mucho construir a los orelluts. Los visitantes se adelantaron en el minuto 24 por mediación de Vargas. Con más pena que gloria se llegó al final de los 45 primeros minutos, y por delante otros tantos para corregir cosas y buscar la fórmula para contrarrestar el juego planteado por el equipo ilerdense.

Isi Angulo, extremo zurdo del filial castellonense, controla el balón ante la presión de un rival. / Juan Francisco Roca

Segunda parte

Pues la segunda parte no pudo empezar mejor. A los 35 segundos un centro de Jorge Domingo desde el carril diestro acabó con un remate desde el área pequeña de Marcos Montero para establecer el 1-1. Reactivado el equipo castellonense, el equipo de Óscar López tuvo unos buenos minutos.

Tras perdonar Jorge Domingo en un mano a mano con el portero, el 2-1 subió en el marcador en el minuto 59 con un centro del citado Jorge Domingo que acabó con el remate de Miguelón Ferrer al marcador. Esa ventaja duró ocho minutos porque a la salida de un córner, Sibide remató tras cazar un rebote dentro del área del CD Castellón B.

Miguelón Ferrer conduce el balón cerca del área del Atlètic Lleida. / Juan Francisco Roca

La cosa pudo haber mejorado en el minuto 73 con un penalti a favor del filial albinegro por manos de un defensa que lanzó Jorge Domingo y el balón acabó impactando en el palo izquierdo de la portería ilerdense. Poco después el Atlètic Lleida se quedó con diez por la expulsión de Sibide y en el minuto 86 un doble remate de los atacantes castellonenses impactaron en el cuerpo del portero, para desbaratar el 3-2 que mereció el CD Castellón B.

Ficha técnica:

-2- Castellón B: Sergi Torner; Charbel (Josep Díaz, min. 80), Fadel, David Sellés, Alcira; Terma, Gabarri, Marcos Montero (Axel, min. 74); Jorge Domingo (Goñi, min. 80), Miguelón Ferrer (Fran Santamaría, min. 74) e Isi Angulo (Dennis Almiñana, min. 74).

-2- Atlètic Lleida: Pau Torres; Vargas (Borja, min. 78), Campis, Dauda, Borja (Jaume Pascual, min. 62), Aser (Cotán, min. 62); Sidibe, Jordi Ortega, Asier (Boris Garros, min. 62), Cámara (Cobo, min. 62) y Bilal.

Goles: 0-1. Min. 24: Vargas. 1-1. Min. 46: Marcos Montero. 2-1. Min. 59: Miguelón. 2-2. Min. 67: Sibide.

Árbitro: Paola Cebollada López (Zaragoza). Amonestó a los locales Fadel, Josep Diaz y Miguelón; y a los visitantes Boris Garros, Cobo y dos a Sidibe (min. 76).

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 500 espectadores.