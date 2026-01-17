La intrahistoria del Castellón-Leganés: la gran familia albinegra, la lluvia, el árbitro y la victoria

El albinegrismo vive tiempos felices y el Castellón-Leganés no fue una excepción. La noche en el SkyFi Castalia tuvo casi de todo: un emotivo acto en la previa, lluvia inesperada, goles, protagonismo arbitral y, sobre todo, una victoria que encastilla a los orelluts en la zona noble de la tabla.

Uno de los protagonistas fue el árbitro. Dámaso Arcediano, el que colegiado pitó aquel rocambolesco penalti por una mano de Salva Ruiz en el partido contra el Málaga, fue pitado desde el calentamiento. Después, durante el partido, alternó errores y aciertos, y se hizo perdonar con el penalti a Cala, que a la postre aseguró el triunfo.

Antes, el asistente había anulado un gol a Cala por un fuera de juego previo de Camara. La revisión del VAR fue larguísima y la imagen que ofreció la realización televisiva, francamente inexplicable. De hecho, provocó un tuit del presidente, Haralabos Voulgaris. Juzguen ustedes.

Un elemento inesperado fue la lluvia. Cayó con fuerza en el tramo final del primer tiempo, poblando la grada de chubasqueros y paraguas. La afición del Castellón aguantó el agua, el frío y lo que hiciera falta. Acudieron 10.612 espectadores, una gran entrada teniendo en cuenta el horario: viernes por la noche.

En el descanso dejó de llover y la victoria se celebró a lo grande. Tras el 2-0 de Suero, en el añadido se cantó el himno y resonó la manta al coll. Fiesta.

Lluvia en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

En la grada visitante se dejaron ver unos 30 aficionados del Leganés.

Emoción en la previa

La previa del Castellón-Leganés tuvo un alto voltaje sentimental. Una bonita iniciativa impulsada por el club orellut y LaLiga (42 legados) deparó momentos de gran emoción sobre el césped, donde convivieron los futbolistas albinegros, varios miembros de sus familias y algunos de los socios de más antigüedad, acompañados por sus nietos.

De abuelos a nietos y de padres a hijos, la gran familia albinegra se emocionó justo antes del partido. Estaba prevista la presencia de Román J. Ferrer Palau (socio número 1 del club), Isidoro del Moral Porcar (número 2), Ramón Reboll Prades (3), José Branchadell Bellés (5), Antonio Selma Peris (7), José A. Fabregat Mialaret (8), Juan Torrent Camany (13), Pablo Baigorri García (14) y Joaquina Albiol Castellano (67, la mujer con el número de abonada más bajo).

Algunos de los participantes en el acto de la previa. / GABRIEL UTIEL

Igualmente, participaron en el acto, saliendo al campo con los jugadores, la madre de Beñat Gerenabarrena (Jasone Zendoia), los padres de Diego Barri (Javier Hernández y Susana Barriuso), la madre de Lucas Alcázar (Isabel Moreno) y el padre de Agustín Sienra (Walter Sienra); además de los padres del entrenador Pablo Hernández (Alfonso Hernández y Carmen Domínguez) y del segundo entrenador, Sergi Ripollés (José Luis Ripollés y Merche Gil).

Esta iniciativa trata de mostrar la herencia del fútbol y el legado intergeneracional que existe entre aficionados, algo muy palpable en el SkyFi Castalia. Después de saltar al césped, todos los participantes inmortalizaron el momento fotografiándose con el once titular y llevándose una gran ovación.

En el palco, además, presidió el encuentro la alcaldesa Begoña Carrasco, que a mediodía había presentado la Supercopa de España que se celebra en Castellón la próxima semana. Vio el partido junto al consejero delegado del club, Alberto González.