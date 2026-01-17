Lucas Alcázar, orgulloso del trabajo de todo el equipo: "Defendemos y atacamos juntos"

Lucas Alcázar fue la principal novedad del once titular del Castellón que venció al Leganés en el SkyFi Castalia. El lateral izquierdo recuperó la titularidad una vez cumplida su sanción. Lo hizo rindiendo de nuevo a un notable nivel y fue uno de los responsables de que el Leganés no marcara ni un gol.

"En esta categoría las victorias pasan por mantener la portería a cero", apuntó Alcázar tras el duelo. "El equipo ha sido bastante sólido. Hemos sabido defender el área, defender en bloque bajo y sufrir cuando ellos han tenido posesiones largas", valoró. "Defendemos juntos y atacamos juntos", resumió el lateral madrileño.

Alcázar, de 23 años, vive su primera temporada en el Castellón, donde se ha afianzado como principal opción para el lateral izquierdo. Es de los que disfrutan compitiendo en el SkyFi Castalia. "Si queremos estar arriba, tenemos que ser fuertes en casa", dijo. "Con la afición que tenemos, por cómo nos apoya, es mucho más sencillo, se hacen sentir incluso con la lluvia y juntos podemos hacer grandes cosas", agradeció Lucas Alcázar, quien ya ha participado en 17 encuentros de Liga en el curso de su estreno en Segunda División.

Suero y Alcázar celebran el 2-0 del Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Plan semanal

Tras la victoria, el plantel que dirige Pablo Hernández dispone de sábado y domingo de descanso. Volverá el lunes a los entrenamientos para preparar la visita al Real Zaragoza el próximo domingo a 18.30 horas.