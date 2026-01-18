Agenda de actos | Mucho más que fútbol en Castellón con la Supercopa de España
Exposiciones, visitas a colegios, acciones sociales y actividades lúdicas endulzan la celebración de las semifinales y la final en el SkyFi Castalia
Castellón acogerá esta semana uno de los eventos más importantes del fútbol nacional. La Supercopa femenina convertirá a la capital de la Plana en un lugar privilegiado para disfrutar del fútbol de élite, y no solo eso. Alrededor de la pura competición se han programado una serie de actos que complementarán lo futbolístico.
Una de las propuestas más destacadas asoma el lunes con la inauguración de una exposición sobre la historia de la Supercopa y el trofeo de la competición. Podrá visitarse en la Casa dels Caragols, en la calle Mayor, de lunes a viernes (de 9.0 a 20.30 horas) y el sábado, mismo día de la gran final, de 9.00 a 14.00 horas.
Para el lunes también está previsto uno de los actos más especiales. La seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, realizará una visita al CEIP Bisbe Climent.
Fan Zone, desde el martes
Además, desde el martes y hasta el sábado habrá animación en la plaza Mayor de Castelló. Allí se ubicará la Fan Zone, con actividad de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas hasta el viernes, y de 11.00 a 15.00 horas el sábado. Justo al lado, en el Ayuntamiento, se expondrán los trofeos de la selección nacional, el jueves y el viernes de 8.00 a 20.00 horas.
Otro momento reseñable se vivirá el viernes. El Teatre del Raval albergará las jornadas Supercampeonas a las 12.00 horas. El sábado por la tarde, en los momentos previos de la final, la actividad se traslada a la plaza Teodoro Izquierdo, en los aledaños del SkyFi Castalia, con atracción lúdico-infantil.
Compromiso social
Asimismo, en la cita, organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e Iberdrola, con el apoyo de la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de la capital de la Plana y la Diputación, hay espacio para las acciones sociales.
En concreto, con una principal causa social: la lucha contra el cáncer infantil junto a la Fundación Unoentrecienmil. Así, se desarrollará la campaña Goles contra el cáncer, habrá cordones dorados en las botas de árbitras y jugadores como símbolo internacional, se impulsará la narración autodescriptiva para personas con discapacidad visual y se habilitará una grada sensorial destinada a personas con TEA en colaboración la asociación Autismo España.
Los partidos
Cabe recordar que la primera semifinal se disputará el martes a las 19.15 horas y enfrentará al Real Madrid con el Atlético. El miércoles, a las 19.00, el gran favorito, el FC Barcelona se medirá al Athletic. Todos los encuentros, como la final del sábado a las 19.00, en la casa del CD Castellón, el SkyFi Castalia.
Pendientes de la lluvia
Debido a la situación meteorológica de ayer sábado, con previsión de lluvia durante la jornada, se suspendieron las actividades previstas en la plaza Mayor con motivo de la Supercopa.
Para los actos suspendidos (actuación del Grupo Five, partidos de 3x3 en el hinchable del CD Castellón, charlas, pinchadiscos, sorteo de entradas, etc.) se anunciará en breve nueva fecha y ubicación.
Por otra parte, el lunes empezarán a llegar a la provincia los equipos participantes. El primero será el Real Madrid, que ese mismo día entrenará en la ciudad deportiva Globeenergy, la sede del CD Castellón.
También dará el Real Madrid la rueda de prensa previa en el SkyFi Castalia. El resto de equipos, a distancia.
