Informe | El CD Castellón: la madurez de un equipo

El CD Castellón se aferra a las alturas de la clasificación tras ganar ocho de los últimos once partidos. En una racha sin precedentes desde el curso del último ascenso a Primera (1989), los orelluts cuentan por victorias los últimos seis encuentros en el SkyFi Castalia, que el viernes disfrutó, contra el CD Leganés, de la capacidad competitiva del equipo de Pablo Hernández, que en pocos meses ha sabido añadir valiosos matices al espíritu ofensivo que nunca se ha ido.

Tanto es así, que ahora es capaz de ganar partidos que antes perdía. El Castellón ganó al Leganés sin tener más posesión y sin dar más pases que el rival. No importó, porque controló el partido sin el balón y fue mucho más productivo con él. Firmó más pases en campo contrario, más duelos ganados, más tiros y, por supuesto, más goles. En definitiva, más sustancia y más sabiduría.

Interpretar los momentos

El Castellón ha crecido en muchos aspectos desde la consolidación de Pablo Hernández. Uno de los más importantes: interpretar los momentos de los partidos. El viernes contra el Leganés comenzó en plan dominante. Adelantó líneas, repitió esfuerzos y robó muchísimo en campo contrario. Es una de la señas de identidad del equipo en los últimos años, pero el matiz fundamental fue lo que ocurrió después del 1-0, ya bajo la lluvia.

Pablo Hernández, durante el Castellón-Leganés / GABRIEL UTIEL

Cuando el físico pidió una tregua, el Castellón tuvo la frialdad suficiente para ordenarse, juntarse y minimizar los daños. Ocurrió igual durante muchos tramos de la segunda parte y es algo que caracteriza al nuevo Castellón. No solo divierte, no solo acelera, no solo ataca. También sabe que hay momentos de sufrimiento y resistencia que toca capear. Es la única manera de ganar de forma continua.

La pelota parada

El Castellón abrió el marcador en una situación de balón parado. Cala botó una falta desde tres cuartos de campo, Brignani ganó el salto y Mabil recogió la ocasión y la convirtió en golazo. La pizarra del staff orellut, que en verano incorporó al especialista Rody Hoegee, sigue dando réditos. Ocurrió en León, ocurrió en Riazor, ocurrió contra el Huesca... Habría ocurrido también en Cádiz de no ser por la incorrecta intervención del videoarbitraje. Por contra, en área propia apenas concede.

Los jugadores del Castellón celebran el 1-0 obra de Mabil. / GABRIEL UTIEL

También ha mejorado el Castellón desde los 11 metros. No hace tanto, fallaba (casi) todos los penaltis. Esta temporada el acierto ha mutado, con Suero y Cala como principales ejecutores.

Portería a cero

Pablo Hernández está consiguiendo lo que parecía imposible. Era el gran reto del equipo: mantener el sobresaliente caudal de juego ofensivo y reducir, al mismo tiempo, las concesiones defensivas. Con un destacado compromiso colectivo, con Matthys afianzado bajo palos y con los galones de Alberto (no jugará en Zaragoza al ver la quinta amarilla) rehabilitados, el Castellón ha mejorado sus registros.

De hecho, contra el Leganés sumó la sexta portería a cero (en 16 jornadas) con Pablo Hernández. Por comparar, Johan Plat solo logró dos en 24 partidos de Liga.

El banquillo suma

De nuevo los cambios fueron positivos, más allá del 2-0 de Suero de penalti (que también ayuda). Cipenga reactivó al equipo y Suero y Jakobsen le dieron lo que necesitaba, esa nueva energía ofensiva. La lectura de los partidos está dando puntos, en muchos casos abundando en otra seña de identidad: con 15 goleadores distintos, marcar es un asunto colectivo. Todo el mundo está asumiendo su rol, anteponiendo a lo personal lo colectivo.

Castalia arropa

Despejadas algunas dudas del inicio, la afición valora y confía. Es algo que se siente claramente en el estadio: agradecida con el esfuerzo, comprensiva con el error y feliz con los resultados. Todo está en su sitio en el SkyFi Castalia para soñar con lo máximo.