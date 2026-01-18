El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación

¡Qué momento está viviendo el CD Castellón! Tras hacer los deberes en una gran victoria el pasado viernes contra el Leganés por 2-0, los seguidores del conjunto albinegro han seguido la jornada en LaLiga Hypermotion (o Hypertension por la locura que es esta categoría) desde la tranquilidad y la ilusión de verse tocando la zona más alta de la clasificación.

Bien, pues tras la goleada del Racing de Santander (primero con 41 puntos) a Las Palmas por 4-1 (tercero con 38 puntos), el CD Castellón acabará la semana segundo, o lo que es lo mismo, en puestos de ascenso directo a Primera División. Una situación que los albinegros no vivían desde hace muchísimos años, y lo más importante, con un proyecto estable de la mano de Haralabos Voulgaris.

Sin embargo, desde el club y el propio Pablo Hernández continúan con el inteligente discurso de seguir con los pies en el suelo a pesar del excelente momento de forma. Una jornada redonda ya que la derrota del Almería ante el Dépor permitió que los andaluces no superaran al CD Castellón. Así pues, los gallegos son cuartos con 37 puntos y el Almería quinto con 36, cerrando los puestos de playoff el Cádiz con 34 pero con un partido menos.