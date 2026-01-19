Informe | El paso adelante del CD Castellón femenino

Una de las ramificaciones del proyecto global del CD Castellón es el paso adelante de sus equipos femeninos. Aida Samit, directora de la sección desde el pasado mes de marzo, desgrana en Mediterráneo la dimensión del plan.

Pocas personas conocen como Samit la realidad y la evolución del fútbol femenino en el CD Castellón. En la actualidad, cumple como jugadora su décima temporada en el primer equipo y, en paralelo, ejerce desde enero del 2025 como directora de la sección, después de varias temporadas realizando otras tareas fuera del terreno de juego.

Ahora es partícipe del proceso de profesionalización de la sección. «La idea principal es que sea un proyecto estratégico dentro del club, con identidad propia, estructura clara y planificación a medio plazo», resume Samit.

Celebración de un gol en Gaetà Huguet. / CD Castellón

Así, la apuesta del Castellón por el femenino se va a ir reflejando progresivamente con acciones como dotar de un presupuesto propio a la sección, que se integrará realmente en la estructura del club, no como algo secundario. De hecho, el primer equipo del femenino será uno de los Pro Teams (junto al filial y al Juvenil A del masculino) que utilizará la parte más profesional de la ciudad deportiva Globeenergy, en Borriol.

Los equipos

En la actual estructura deportiva hay ya 10 equipos: un benjamín, dos alevines, dos infantiles, dos cadetes, un juvenil, un filial y un primer equipo. Las mayores, bajo las órdenes de Alberto Berman, pelean por el ascenso a Segunda RFEF en un mano a mano con el filial del Valencia. Las albinegras, que juegan sus partidos como locales en Gaetà Huguet, no han perdido un solo partido en lo que va de temporada.

Uno de los propósitos, según relata Samit, es consolidar y aumentar esa estructura de cantera con entrenadores titulados y alineados con el modelo del club, añadir una coordinación específica y contar con el apoyo progresivo de perfiles complementarios (preparación física, prevención de lesiones, análisis, etc.). Para ganar presencia social, el proceso de captación incluirá invitaciones a entrenamientos y presencia en centros educativos.

El once titular posa antes de un encuentro. El Castellón no ha perdido en lo que va de curso. / CD Castellón

Objetivos

En el Castellón tienen claro adonde quieren llegar. «El objetivo a largo plazo es aspirar a categorías superiores con una base sólida», explica Samit. Para alcanzarlo, primero deben cumplir objetivos más cercanos. «A corto plazo, consolidar la estructura y competitividad; y a medio, crecer en cantera y rendimiento», añade.

En definitiva, y como en tantas otras cuestiones, el Castellón femenino viene desde abajo, con demasiados años trabajando en condiciones precarias. El cambio que se activó en el club desde la llegada de Haralabos Voulgaris involucra igualmente a la sección. También, en aspectos no puramente deportivos. Otra área de trabajo es la financiera, con la búsqueda de patrocinadores específicos, las ayudas institucionales y una mayor visibilidad para atraer el apoyo social y económico que facilite un crecimiento sostenible y sostenido.

Para ello, y relacionado con todos los aspectos tratados, es significativo el crecimiento del club en los últimos meses en cuanto a la presencia activa en redes sociales y canales oficiales de comunicación, así como la promoción de los partidos y otras actividades. En definitiva, la construcción de una identidad alineada con el modelo y los valores del club. «Compromiso, respeto, igualdad y pertenencia», concreta Aida Samit.