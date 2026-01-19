Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Triunfo ante el Leganés y el CD Castellón vuelve a puestos de ascenso directo casi dos décadas después
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la sexta victoria consecutiva del CD Castellón en Castalia, un triunfo ante el Leganés que sitúa de nuevo a los albinegros en puestos de ascenso directo a Primera División, diecisiete años después de la última vez.
Repasamos sensaciones, claves del partido y el momento del equipo, con José Luis Gual, Pascual Beltrán, Yan Grivel y Toni Gascó, además del habitual análisis de Big Data de la mano de David Jorques.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
