Fallece Cristóbal García ‘Tobalo’, delantero del Castellón en los años 60 y autor de 55 goles de albinegro

Gran rematador de cabeza, también jugó en el Villarreal, el Nules, Burriana o Vinaròs

Tobalo, durante su etapa en el CD Castellón.

Tobalo, durante su etapa en el CD Castellón. / MEDITERRÁNEP

Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón está lleno de grandes jugadores durante sus más de 100 años de historia. Uno de ellos es Cristóbal García, más conocido como Tobalo, que ha fallecido a sus 86 años atrás y que tuvo un gran paso por la entidad albinegra durante los años 60, siendo uno de los delanteros del momento y marcando 55 goles en los 101 partidos que disputó con la elástica del Castellón entre 1964 y 1968.

Hay que destacar, como ha apuntado en su cuenta de X Ahiscas 1922, una cuenta que se dedica a relatar hechos históricos del CD Castellón, que Tobalo fue uno de los partícipes del ascenso a Segunda División el año 1965/66, marcando 27 goles en aquella temporada y destacando por su gran remate de cabeza y por su lucha y compromiso sobre el césped.

Además, también jugó en otros equipos provinciales como el Villarreal, el Nules, Burriana o Vinaròs. Por otro lado, jugó en el Cádiz, el Atlético Baleares y el Badalona.

