Fallece Cristóbal García ‘Tobalo’, delantero del Castellón en los años 60 y autor de 55 goles de albinegro
Gran rematador de cabeza, también jugó en el Villarreal, el Nules, Burriana o Vinaròs
El CD Castellón está lleno de grandes jugadores durante sus más de 100 años de historia. Uno de ellos es Cristóbal García, más conocido como Tobalo, que ha fallecido a sus 86 años atrás y que tuvo un gran paso por la entidad albinegra durante los años 60, siendo uno de los delanteros del momento y marcando 55 goles en los 101 partidos que disputó con la elástica del Castellón entre 1964 y 1968.
Hay que destacar, como ha apuntado en su cuenta de X Ahiscas 1922, una cuenta que se dedica a relatar hechos históricos del CD Castellón, que Tobalo fue uno de los partícipes del ascenso a Segunda División el año 1965/66, marcando 27 goles en aquella temporada y destacando por su gran remate de cabeza y por su lucha y compromiso sobre el césped.
Además, también jugó en otros equipos provinciales como el Villarreal, el Nules, Burriana o Vinaròs. Por otro lado, jugó en el Cádiz, el Atlético Baleares y el Badalona.
