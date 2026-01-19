Así empieza la semana el CD Castellón: en ascenso directo... y más

Ya no es ninguna broma. El CD Castellón se ha instalado en la zona alta de la clasificación y termina la jornada en ascenso directo. Hoy comienza una semana con múltiples puntos de interés que culminará, en clave albinegra, con la visita dominical al Real Zaragoza.

En ascenso directo

A nivel histórico, los albinegros no estaban en una situación similar desde la jornada 7 de la temporada 1992/93 cuando lideraron la clasificación con 11 puntos, igualados con Lleida y Racing de Santander. A partir de ahí el Castellón perdió posiciones hasta despedir el campeonato en la décima posición. También estuvo en ascenso directo, de manera fugaz y casi testimonial, en el inicio de la temporada 2007/08, tras ganar los dos primeros encuentros de Liga.

Poco después comenzó un doloroso declive que arrastró al Castellón hasta la Tercera División, donde llegó a coquetear incluso con la desaparición. Pero tras siete duras temporadas en la categoría, logró escapar en 2018 y pasar página. Después, la llegada de Voulgaris a la Plana, en 2022, elevó el proyecto a otra dimensión. No ha dejado de crecer en todos los ámbitos, de manera progresiva.

Este curso, el Castellón ha subido un nuevo escalón en su proyecto. Peleó por el ascenso a Segunda en 2023, lo logró en 2024, aseguró la permanencia en 2025 y ha entrado en 2026 con todo el derecho a soñar con lo máximo.

Un momento dulce

Sin duda, esta temporada es la que más próxima ve el albinegrismo la posibilidad de regresar a Primera, categoría en la que no milita desde que descendió en 1991. El último ascenso, el de 1989 con Luiche, de vez en cuando envía señales: con la victoria al Leganés (la sexta seguida en el SkyFi Castalia) igualó el registro de triunfos seguidos en casa de aquel año.

Hoy, regreso a los entrenamientos

Tras disfrutar de dos días de merecido descanso, la plantilla del CD Castellón regresa hoy a los entrenamientos con la vista puesta en el duelo del domingo en Zaragoza (18.30 horas). Para la cita, los albinegros tendrán la baja por sanción de Alberto Jiménez, que vio contra el Leganés la quinta amarilla.

Gerenabarrena, MVP para los lectores

Beñat Gerenabarrena fue el mejor jugador del Castellón en el partido contra el Leganés, según los lectores de Mediterráneo que participaron en la encuesta digital. El centrocampista vasco obtuvo el 37% de los votos, por delante del lateral Mellot (21%) y el mediocentro Diego Barri (16%).

La salida de Nick Markanich, oficial en unas horas

Tras el adiós de Óscar Gil rumbo al Real Murcia, se espera que hoy se haga oficial la salida de Nick Markanich. El delantero estadounidense volverá a su país, en principio, en calidad de cedido con opción de compra. El Castellón, por el momento, ha incorporado al defensa Ismael Fadel con ficha del filial.

El Zaragoza recupera efectivos

El próximo rival del Castellón es el Real Zaragoza, que el sábado empató en casa con la Real Sociedad B y sigue en zona de descenso. Se espera que el conjunto maño recupere efectivos para el duelo con los albinegros. Tanto el atacante Soberón, que fue baja por sanción y tenía molestias, como el lateral Aguirregabiria, una vez recuperado de una lesión, estarán de vuelta. El Zaragoza está pendiente del mercado para remontar en la clasificación.