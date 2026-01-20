El mejor fútbol femenino de España llega este martes al SkyFi Castalia con la Supercopa de España Iberdrola

El mejor fútbol femenino de España aterriza este martes en Castelló y el SkyFi Castalia ya está preparado para vivir una semana grande. Cuatro equipazos y un único objetivo: levantar la Supercopa de España Iberdrola el próximo sábado en el templo albinegro, que durante unos días cambiará las jugadas de Calatrava y los goles de Isra Suero por el talento de Alexia Putellas o la pegada de Athenea del Castillo, entre otras de las mejores jugadoras del planeta fútbol. Los aficionados asistentes podrán, además, ver in situ el nuevo sistema de videoarbitraje, que cuenta con la tecnología del FVS. Se trata de una herramienta que se encuentra en fase de ensayo por parte de la FIFA y la IFAB y que se está utilizando desde el inicio de la temporada en los encuentros de la Liga F, dotando a la competición de un mayor rigor arbitral. Este sistema no requiere la participación de un equipo arbitral de vídeo, ya que los entrenadores tendrán la opción de solicitar dos veces la revisión entregando una tarjeta al cuarto árbitro.

Este martes, Real Madrid-Atlético

Una final a cuatro que abre fuego esta tarde con un siempre competido derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid (19.15 horas). Las blancas, segundas en Liga por detrás del favorito al título, el FC Barcelona, parten como favoritas y llega con una Athenea en plena forma. El técnico del Real Madrid Pau Quesada apuntó ayer que «Castellón es una ciudad magnífica para albergar esta Supercopa».

El miércoles, el Barça sin Aitana

Tras este primer duelo, mañana llegará el turno del todopoderoso FC Barcelona, campeón en las últimas cuatro ediciones, ante el Athletic Club (19.00 horas). Una de las malas noticias para el público es que la Balón de Oro Aitana Bonmatí no será de la partida tras sufrir una rotura de peroné el pasado mes de noviembre.

¿Habrá Fan Zone?

Si la lluvia lo permite, se inaugura la Fan Zone en la plaza Mayor, con horarios de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 durante toda la semana. Lo que sí se suspendió fue la exposición sobre la historia de la Supercopa y el trofeo de la competición que estaba prevista a las 17.00 en la Casa dels Caragols, así como la visita al CEIP Bisbe Climent de la seleccionadora nacional Sonia Bermudez. En este caso el motivo no fue el tiempo, sino la suspensión de los actos debido al terrible accidente ferroviario. Y en esta situación llega la Supercopa a Castelló.