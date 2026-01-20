Castelló ya exhibe el Mundial y las Nations Leagues... y la Fan Zone arrancará el jueves debido a la tragedia ferroviaria

Los trofeos logrados recientemente por la selección española de fútbol femenino están disponibles desde este martes para el público en el hall del Ayuntamiento de Castellón. Se trata del Campeonato del Mundo conquistado en 2023 y de los dos títulos de la UEFA Women’s Nations League obtenidos en 2024 y 2025. Las copas se exhibirán en horario ininterrumpido, de 8:00 a 20:00 horas.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, destacó que “sobrecogidos por lo sucedido en Adamuz, que ha impactado a toda la ciudad, y desde el respeto a todas las personas afectadas, hemos querido retrasar la apertura de la Fan Zone en la plaza Mayor al jueves". Además, invitó a los aficionados a no dejar pasar esta oportunidad única para fotografiarse con algunos de los mayores trofeos conseguidos por la selección española de fútbol femenino y conservarlos como un recuerdo imborrable.

Todo preparado en La Plaza Mayor para la Fan Zone. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Las actividades de la Fan Zone en la plaza Mayor arrancan a partir del jueves

A partir de este jueves se podrán disfrutar los actos programados en la Fan Zone, después de que el Ayuntamiento haya retrasado su apertura en señal de duelo por el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

En la plaza Mayor, las actividades se desarrollarán jueves, viernes y sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas. Se instalará un escenario por el que pasarán DJ´s para animar el ambiente, y el público podrá disfrutar de una amplia oferta de actividades lúdicas y deportivas, con entrevistas en directo, futbolines, chutómetro y fotomatón 360º.

Asimismo, se organizarán juegos, retos y concursos, así como charlas y partidos de fútbol 3x3, convirtiendo la plaza Mayor en el epicentro de la fiesta en la calle durante la Supercopa.

Además, el sábado la plaza Teodoro Izquierdo acogerá propuestas de ocio de 15:00 a 19:00 horas, con música y food trucks, ampliando la oferta de ocio familiar en las horas previas a la gran final.

Exposición fotográfica y jornada “Supercampeonas”

Por otro lado, el viernes 23, a las 12:00 horas y con entrada libre, el Teatro del Raval acogerá la jornada “Supercampeonas”, que contará con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, así como de la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, la árbitra internacional Riba Cabañero, la piloto de la Armada Española Patricia Campos y la subcampeona del mundo de surf adaptado y exbaloncestista Amaya Valdemoro, referentes del deporte y del ámbito social.

Para la concejala de Deportes de Castellón, “la Supercopa no solo se vive dentro del estadio, sino también en la calle. Castellón respirará fútbol femenino durante toda la semana, con una programación pensada para todos los públicos, que convierte plazas y espacios emblemáticos de la ciudad en puntos de encuentro, convivencia y celebración. Queremos que vecinos, visitantes y aficionados disfruten de esta cita histórica y sientan que la Supercopa forma parte de la vida de la ciudad”.

Calendario de partidos de la Supercopa

Todos los encuentros se disputarán en el SkyFi Castalia. La primera semifinal tendrá lugar este martes 20 de enero, a las 19:15 horas, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La segunda semifinal se celebrará este miércoles 22 de enero, a las 19:00 horas, con el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Athletic Club.

La gran final, entre las vencedoras de ambas semifinales, se disputará el sábado 24 de enero, a las 19:00 horas, poniendo el broche de oro a una semana en la que Castellón se convertirá en el epicentro del fútbol femenino nacional, tanto dentro como fuera del estadio