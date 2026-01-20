Luto en el CD Castellón | Fallece Lucien Muller, el entrenador de la final de Copa
El francés, que dirigió al Castellón en dos etapas, dejó huella en el fútbol español
El Stade Reims ha anunciado el fallecimiento, a los 93 años, de Lucien Muller. El francés fue uno de los entrenadores más importantes en la historia del CD Castellón. No en vano, logró el ascenso a Primera en 1972 y, la temporada siguiente, comandó al equipo hasta la final de Copa.
Antes que entrenador, Muller fue futbolista, y muy bueno. Internacional francés, destacó en el Stade Reims, uno de los grandes del fútbol europeo de la época. Después jugó en España, tanto en el Real Madrid (1962-1965) como en el FC Barcelona (1965-1968). Centrocampista de mucha clase, cuando colgó las botas dio el salto a los banquillos.
Lo hizo en el CD Castellón de los años setenta. Tomó las riendas durante la temporada 1970/71, en Segunda División. En la siguiente, en la 1971/72, logró el ascenso a Primera. La dinámica mejoró en la campaña siguiente. Con prácticamente la misma plantilla (Del Bosque se unió a los Cela, Planelles, Babiloni, Ferrer, Clares, Tonín...), el Castellón fue la sensación de la temporada: finalista de Copa, terminó la Liga en la quinta plaza.
Muller siguió como entrenador del CD Castellón en la temporada siguiente (1974/75), que terminó con descenso. Después prolongó una extensa carrera en los banquillos de la Liga: Burgos, Zaragoza, Barcelona, Mallorca... También pasó por el Mónaco antes de regresar al rescate del Castellón en 1991. En una situación complicada, no pudo evitar el descenso a Primera. Siguió en el banquillo durnate el primer tramo de la siguiente temporada, la 1991/92, en Segunda.
Descanse en paz.
