Luto en el CD Castellón | Fallece Lucien Muller, el entrenador de la final de Copa

El Stade Reims ha anunciado el fallecimiento, a los 93 años, de Lucien Muller. El francés fue uno de los entrenadores más importantes en la historia del CD Castellón. No en vano, logró el ascenso a Primera en 1972 y, la temporada siguiente, comandó al equipo hasta la final de Copa.

Antes que entrenador, Muller fue futbolista, y muy bueno. Internacional francés, destacó en el Stade Reims, uno de los grandes del fútbol europeo de la época. Después jugó en España, tanto en el Real Madrid (1962-1965) como en el FC Barcelona (1965-1968). Centrocampista de mucha clase, cuando colgó las botas dio el salto a los banquillos.

Lucien Muller. / Archivo

Lo hizo en el CD Castellón de los años setenta. Tomó las riendas durante la temporada 1970/71, en Segunda División. En la siguiente, en la 1971/72, logró el ascenso a Primera. La dinámica mejoró en la campaña siguiente. Con prácticamente la misma plantilla (Del Bosque se unió a los Cela, Planelles, Babiloni, Ferrer, Clares, Tonín...), el Castellón fue la sensación de la temporada: finalista de Copa, terminó la Liga en la quinta plaza.

Muller siguió como entrenador del CD Castellón en la temporada siguiente (1974/75), que terminó con descenso. Después prolongó una extensa carrera en los banquillos de la Liga: Burgos, Zaragoza, Barcelona, Mallorca... También pasó por el Mónaco antes de regresar al rescate del Castellón en 1991. En una situación complicada, no pudo evitar el descenso a Primera. Siguió en el banquillo durnate el primer tramo de la siguiente temporada, la 1991/92, en Segunda.

Descanse en paz.