CD Castellón | Todas las cifras del día 'loco' en el mercado: Mamah, Markanich y Raúl Sánchez

El albinegrismo vivió este martes uno de sus días más intensos de mercado. El CD Castellón aceleró en la ventana de invierno: oficializó la salida de Nick Markanich, anunció la venta de Kenneth Mamah y coronó la secuencia con la adquisición de Raúl Sánchez.

Estas son las cifras de todas las operaciones.

Las salidas

El Castellón necesitaba dar salida a varios jugadores. Los principales motivos: liberar límite salarial y fichas profesionales para afrontar los refuerzos. Tras el adiós de Óscar Gil al Real Murcia, el martes concretó dos operaciones. El primer protagonista fue Nick Markanich.

El delantero estadounidense regresa a su país. Jugará en la MLS, en las filas del Houston Dynamo. Markanich, que en diciembre cumplió 26 años, se marcha cedido hasta el próximo 31 de diciembre, sin opción de compra por parte del Houston Dynamo. El jugador tiene contrato con el Castellón hasta verano del 2027.

Markanich, durante el Castellón-Ceuta. / GABRIEL UTIEL

Markanich estaba siendo el tercer delantero en los planes del entrenador Pablo Hernández. En Houston, confía en disponer de más minutos, dar su mejor nivel y revalorizarse en un gran escaparate como la Major League Soccer.

Mamah, traspasado

En el caso de Kenneth Mamah, la operación es un traspaso. El nigeriano regresa a Turquía, donde ya había jugado en el Goztepe antes de fichar por el Castellón. El montante de la operación se eleva hasta los 385.000 euros. El Vanspor FK turco es su nuevo equipo.

Mamah, nigeriano de 27 años, fue pieza importante en el tramo inicial de la pasada temporada, hasta que una lesión frenó su progreso. Aquel primer curso marcó cuatro goles en 24 partidos. En el actual, suma 14 encuentros y un gol, el que sentenció la victoria en el feudo de la Cultural Leonesa. Tampoco estaba siendo una de las primeras opciones para Pablo Hernández.

El belga Matthys conversa con el nigeriano Mamah antes de un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy. / KMY ROS

Antes de recalar en el SkyFi Castalia, Mamah había jugado en Italia en la mayoría de su carrera, donde llegó en edad adolescente desde su Nigeria natal. Del Lucera Calcio de la séptima división pasó al Città di Varese en Serie D y después al Goztepe en la segunda turca, donde consiguió un ascenso, superando dos graves lesiones.

Raúl Sánchez, la gran incorporación

El gran golpe del Castellón en el martes de operaciones fue el regreso de Raúl Sánchez. El jugador madrileño vuelve a casa después de unos meses en el Necaxa de México.

Este ambicioso movimiento de la administración Voulgaris, que recupera a un titularísimo, máximo goleador orellut de la pasada campaña, supone también un éxito financiero. Raúl Sánchez fue, durante unos días y hasta la salida de Daijiro Chirino a la UD Almería, la venta más elevada en la historia del club albinegro. La operación se cerró por un millón de euros y el Castellón se reservó el 10% de una futura venta. El jugador vuelve ahora por 200.000 euros. El Castellón tendría que pagar otros 200.000 en caso de ascenso.

Raúl Sánchez celebra un gol en el SkyFi Castalia, con Cala al fondo. / ERIK PRADAS

Raúl Sánchez, que en noviembre cumplió 28 años, llegó por vez primera al Castellón en 2022, procedente del Ibiza. Con el cuadro balear, el madrileño había jugado nueve partidos en Segunda, tras aterrizar allí en el mercado invernal después de una gran primera vuelta en el Rayo Majadahonda, en Primera RFEF. Anteriormente, había militado en clubs como el Burgos, el Alcorcón o el Leganés, y se había formado en la base del Trival Valderas tras un paso por la cantera del Real Madrid.

En el Castellón, Raúl Sánchez acumula 112 partidos (34 de ellos en Segunda) y 25 goles con la camiseta albinegra. Principalmente, y pese a su versatilidad táctica, fue el dueño de la banda izquierda del SkyFi Castalia, que ahora lo recibe con los brazos abiertos.