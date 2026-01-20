Oficial | El CD Castellón traspasa a Kenneth Mamah al fútbol turco

Kenneth Mamah es otro de los protagonistas del mercado en un martes de mucho movimiento en clave albinegra. Pocas horas después de confirmar la cesión de Nick Markanich al Houston Dynamo FC de la MLS, el CD Castellón ha anunciado el traspaso de Mamah al Vanspor FK de la primera turca. Los movimientos se unen a la salida de Óscar Gil al Real Murcia y sirven para liberar el margen salarial necesario para afrontar refuerzos. El más cercano, a estas horas, es el regreso de Raúl Sánchez.

Mamah, nigeriano de 27 años, fue pieza importante en el tramo inicial de la pasada temporada con Dick Schreuder en el banquillo, hasta que una lesión frenó su progreso. Aquel curso marcó cuatro goles en 24 partidos. En el actual, suma 14 encuentros y un gol, el que sentenció la victoria en el feudo de la Cultural Leonesa.

Markanich y Mamah, ya exjugadores del CD Castellón, en el AVE rumbo a Madrid por un partido de Liga. / CD Castellón

De esta manera, el versátil futbolista (carrilero, extremo, mediapunta...) regresa al fútbol turco. Una nueva parada en una trayectoria peculiar, labrada siempre a base de esfuerzo. Mamah, de adolescente, jugaba en Nigeria en el fútbol aficionado y al llegar a Italia tuvo que empezar desde lo más bajo.

Del Lucera Calcio de la séptima división al Città di Varese en Serie D y después al Goztepe en la segunda turca, donde consiguió un ascenso, superando dos graves lesiones. Se hacía querer en el vestuario por su carácter y predisposición al trabajo. El Vanspor FK turco es su nuevo destino.

Nombres propios

Está siendo un día movido en las oficinas del CD Castellón. También se ha hecho oficial la salida de Nick Markanich. El delantero estadounidense regresa a su país. En esta ocasión, para jugar en la Major League Soccer (MLS). En concreto, Markanich recala en el Houston Dynamo FC. Lo hace a préstamo, hasta el 31 de diciembre de 2026

Las maniobras pueden culminar en una llegada muy deseada por la afición albinegra. Desde México dan por hecha la vuelta de Raúl Sánchez, que fue traspasado al Necaxa el pasado verano, en una operación que rondó el millón de euros, y ya ha expresado en alguna ocasión su deseo de volver.