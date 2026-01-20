Oficial | El CD Castellón consigue el regreso de Raúl Sánchez

Tras las salidas de Nick Markanich y Kenneth Mamah, el CD Castellón culmina una jornada de actividad frenética con la incorporación de Raúl Sánchez. El carrilero regresa en propiedad al SkyFi Castalia tras un breve paso por el Necaxa, en un ambicioso movimiento de la administración Voulgaris, que recupera a un titularísimo, máximo goleador orellut de la pasada campaña.

El gran rendimiento en el Castellón desembocó, el pasado verano, en su traspaso al Necaxa mexicano. Raúl Sánchez fue, durante unos días y hasta la salida de Daijiro Chirino a la UD Almería, la venta más elevada en la historia del club albinegro. La operación se cerró por un millón de euros y el Castellón se reservó el 10% de una futura venta. El jugador vuelve ahora por una cantidad menor a aquella, según las fuentes consultadas.

En el Necaxa, Raúl Sánchez ha disputado 13 encuentros oficiales (10 en el torneo de Apertura y tres en el de Clausura, que está actualmente en marcha). El jugador visitó la Plana durante el parón entre competiciones. Acudió al SkyFi Castalia. Como confesó en el podcast del club, mantenía contacto con varios jugadores de la plantilla y veía todos los partidos.

La primera etapa

Raúl Sánchez, que en noviembre cumplió 28 años, llegó por vez primera al Castellón en 2022, procedente del Ibiza y gracias al empeño directo del presidente Bob Voulgaris. Con el cuadro balear, el madrileño había jugado nueve partidos en Segunda, tras aterrizar allí en el mercado invernal después de una gran primera vuelta en el Rayo Majadahonda, en Primera RFEF. Anteriormente, había militado en clubs como el Burgos, el Alcorcón o el Leganés, y se había formado en la base del Trival Valderas tras un paso por la cantera del Real Madrid.

En el Castellón, Raúl fue habitual en las alineaciones de todos sus técnicos. Tras una primera temporada de picos y valles (fue suplente en el play-off de 2023), brilló en la segunda campaña en Primera RFEF como una de las claves del ascenso. En la pasada temporada, ya en Segunda, fue uno de los futbolistas más regulares del plantel y elevó incluso sus prestaciones. De hecho, y jugando en banda, marcó 12 tantos en la Liga.

Raúl Sánchez celebra un gol en el SkyFi Castalia, con Cala al fondo. / ERIK PRADAS

En total, Raúl Sánchez acumula 112 partidos (34 de ellos en Segunda) y 25 goles con la camiseta albinegra. Principalmente, y pese a su versatilidad táctica, fue el dueño de la banda izquierda del SkyFi Castalia, que ahora lo recibe con los brazos abiertos. También el vestuario, especialmente Álex Calatrava e Israel Suero, con los que Raúl formó una gran sociedad dentro y fuera del terreno de juego.

Kenneth Mamah regresa a Turquía Kenneth Mamah es hoy otro de los protagonistas del mercado. El CD Castellón anunció su traspaso al Vanspor FK. El nigeriano de 27 años fue pieza importante en el tramo inicial de la pasada temporada, hasta que una lesión frenó su progreso. Aquel curso marcó cuatro goles en 24 partidos. En el actual, suma 14 encuentros y un gol, el que sentenció la victoria en el feudo de la Cultural. Nick Markanich, cedido a Houston El CD Castellón confirmó la salida de Nick Markanich. El delantero estadounidense regresa a su país. En esta ocasión, para jugar en la Major League Soccer (MLS). En concreto, Markanich recala en el Houston Dynamo FC. Lo hace a préstamo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

La frase de Voulgaris

El presidente Bob Voulgaris, expresó, en declaraciones facilitadas por el club, su alegría por la vuelta de Raúl Sánchez: «Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Raúl de vuelta al CD Castellón. Su etapa aquí se caracterizó por su compromiso, profesionalidad y liderazgo dentro y fuera del campo. Conoce el club, a la gente y lo que representa este escudo. Estamos orgullosos de tenerlo de vuelta con nosotros».