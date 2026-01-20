La crónica de la Supercopa | El Real Madrid machaca al Atlético con su tridente mágico bajo la lluvia del SkyFi Castalia (3-1)

«Papá, ¿podemos ir a ver el Real Madrid-Atlético de Madrid en la Supercopa de España?» «Claro, vamos al SkyFi Castalia a disfrutar del mejor fútbol de España» «Pero hace frío y llueve». «No pasa nada, por ver a Athenea, Caicedo, Luany o Jensen, vale la pena»

Y vaya si valió porque fue un partidazo. El Real Madrid machacó al Atlético de Madrid en la primera semifinal de la Supercopa de España Iberdrola con una exhibición de su tridente mágico formado por Athenea, Caicedo y Caroline Weir. Las blancas sentenciaron en los primeros 18 minutos ante un rival impotente en ataque y le mandan un mensaje al Barcelona: «Os esperamos el sábado».

Dieron las 19.15 y arrancó el fútbol bajo una lluvia persistente y que dejó el terreno de juego rapidísimo, tanto para lo bueno como para lo malo. El Real Madrid entró al partido más enchufado que un móvil con 100% de batería. Lo detectó Athenea, que aprovechó una pérdida temeraria para enfilar el área con mucho espacio. Recortó con elegancia y y definió con fuerza al palo corto, aunque la portera quizás pudo hacer algo más.

Atenhea celebra el 1-0. / TONI LOSAS

Un asedio blanco: 3-0 en 28’

El primer gol aumentó la confianza de los merengues y disminuyó la de las rojiblancas, muy tensas en la sala de máquinas. Otro grave error en el centro del campo habilitó a Carolina Weir. Desde fuera de área, batió a la portera en un bello gol que levanto de sus asientos a los madridistas.

Si el 2-0 en el minuto 15 parecía una montaña difícil de escalar, el 3-0 era como afrontar una maratón sin entrenar. El tercero fue obra de Linda Caicedo, pero bien pudo ser de Mbappé. La colombiana cogió el balón en su campo, se plantó en la frontal y disparó con bote, aprovechando la lluvia, para batir a Galllardo. Imparable.

Reacción del Atlético sin gol

La principal diferencia era que un equipo disparaba con balas reales y el otro con balas de fogueo. El Atlético sacó orgullo y dio un paso adelante: Fiamma Benítez tuvo una clara ocasión para recortar distancias, pero su disparo se marchó lamiendo el palo. Sin embargo, Athenea volvió a aparecer con un jugadón, ruleta y caño incluidos. Paró Gallardo.

La árbitra en una de las acciones polémicas. / TONI LOSAS

Segunda parte tensa y FVS

La segunda parte fue un monólogo del equipo del Metropolitano. Aumentó la tensión porque un derbi es un derbi. Y entró en juego el novedoso el Football Video Support (FVS), donde los entrenadores tenían dos cartas para solicitar la revisión. El primero en sacar la carta fue el segundo técnico blanco, Antonio Rodríguez, que solicitaba un penalti por mano. Tras dos minutos y los pitos del SkyFi Castalia por la tardanza, Paola Cebollada dijo que no hubo nada. Respondió Víctor Martín, reclamando primero una roja y luego un penalti. Sigan, otra vez.

Entre tanto, hubo fútbol. Amiaur y Jensen se topaban con Misa y Caicedo con los palos. En el 72’, Luany puso algo de pimienta el tramo final marcando el 1-3 con un golazo con la zurda. Los cambios acrecentaron el asedio, pero el finalista ya tenía nombres y apellidos: el Real Madrid.

Ficha técnica

EEAL MADRID: Misa; Navarro, Méndez, Lakrar, Holmgaard (Yasmin, min. 68), Dabritz (Toletti, min. 83), Angeldal, Caroline Weir (Feller, min. 46), Linda, Caicedo, Athenea del Castillo (Sheila, min. 67)y Alba Redondo (Dorado, min. 60).

ATLÉTICO DE MADRID : Gallardo Nuñez, Alexia, Lauren Leal, Lloris (Sheila, min. 91), Medina; Bartel (Menayo, min. 45), Boe Ris, Iannuzzi, Sarriegi (Chinchilla, min. 82), Luany y Jensen.

GOLES: 1-0. Min. 6: Athenea del Castillo. 2-0. Min. 15: Weir. 3-0. Min. 18: Linda Caicedo. 3-1. Min. 72: Luany.

ÁRBITRO: Paola Cebollada (Comité aragonés). Amonestó con amarilla a Feller, Dabritz y Caicedo del Real Madrid y Medina del conjunto rojiblanco.

ESTADIO: SkyFi Castalia.