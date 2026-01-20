Mercado de fichajes | El CD Castellón acelera la operación salida

El CD Castellón atraviesa la semana con el partido del domingo contra el Real Zaragoza en la mente. En paralelo, el club maniobra en el mercado invernal de fichajes, donde ya ha consumado una salida (la de Óscar Gil al Real Murcia) y tiene encarriladas otras dos.

Los albinegros están cerca de oficializar dos operaciones de salida. Una, publicada días atrás, conllevaría la marcha de Nick Markanich. El delantero estadounidense regresa a su país, donde competirá en el Houston Dynamo de la MLS. En principio, lo hará en calidad de cedido con opción de compra.

Nick Markanich, con el CD Castellón en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Markanich recaló en el Castellón en el pasado mercado invernal. Con la camiseta albinegra ha disputado 25 encuentros oficiales y ha anotado dos goles. Ambos, la temporada pasada y el más importante, sin duda, el que abrochó la permanencia en la categoría contra el Eldense.

Mamah, a Turquía

También está a punto de cerrar su salida otro jugador albinegro: Kenneth Mamah. El nigeriano de 27 años fue pieza importante en el tramo inicial de la pasada temporada, hasta que una lesión frenó su progreso. Ese curso marcó cuatro goles en 24 partidos. En el actual, suma 14 partidos y un gol, el que sentenció la victoria en el feudo de la Cultural Leonesa.

El versátil futbolista (carrilero, extremo, mediapunta...) regresará, según avanzó Matteo Moretto, al fútbol turco. Una nueva parada en una trayectoria peculiar, labrada siempre a base de esfuerzo. Mamah, de adolescente, jugaba en Nigeria en el fútbol aficionado y al llegar a Italia tuvo que empezar desde lo más bajo. Del Lucera Calcio de la séptima división al Città di Varese en Serie D y después al Goztepe en la segunda turca, superando dos graves lesiones. Se hacía querer en el vestuario por su carácter y predisposición al trabajo. El Vanspor FK turco, próximo destino.

Con estos movimientos, el Castellón ampliará el margen de maniobra (límite salarial y fichas libres) para afrontar las incorporaciones. Por el momento, el primer fichaje ha sido con ficha del B: el defensa Ismael Fadel, procedente del Yeclano, que ya debutó con el Castellón B el pasado fin de semana.