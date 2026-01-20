Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEstafa en CastellóNieve en CastellónEncierro Sant PasqualPorterías precintadas CastellónBilletes falsosAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Mercado de fichajes | El CD Castellón acelera la operación salida

El club libera fichas del primer equipo y masa salarial para afrontar las incorporaciones

Tras la marcha de Óscar Gil, las salidas de Markanich y Mamah están encarriladas

Mamah busca el rechace tras el lanzamiento de una falta en el SkyFi Castalia.

Mamah busca el rechace tras el lanzamiento de una falta en el SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS

David Oliver

Castellón

El CD Castellón atraviesa la semana con el partido del domingo contra el Real Zaragoza en la mente. En paralelo, el club maniobra en el mercado invernal de fichajes, donde ya ha consumado una salida (la de Óscar Gil al Real Murcia) y tiene encarriladas otras dos.

Los albinegros están cerca de oficializar dos operaciones de salida. Una, publicada días atrás, conllevaría la marcha de Nick Markanich. El delantero estadounidense regresa a su país, donde competirá en el Houston Dynamo de la MLS. En principio, lo hará en calidad de cedido con opción de compra.

Nick Markanich, con el CD Castellón en el SkyFi Castalia.

Nick Markanich, con el CD Castellón en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Markanich recaló en el Castellón en el pasado mercado invernal. Con la camiseta albinegra ha disputado 25 encuentros oficiales y ha anotado dos goles. Ambos, la temporada pasada y el más importante, sin duda, el que abrochó la permanencia en la categoría contra el Eldense.

Mamah, a Turquía

También está a punto de cerrar su salida otro jugador albinegro: Kenneth Mamah. El nigeriano de 27 años fue pieza importante en el tramo inicial de la pasada temporada, hasta que una lesión frenó su progreso. Ese curso marcó cuatro goles en 24 partidos. En el actual, suma 14 partidos y un gol, el que sentenció la victoria en el feudo de la Cultural Leonesa.

El versátil futbolista (carrilero, extremo, mediapunta...) regresará, según avanzó Matteo Moretto, al fútbol turco. Una nueva parada en una trayectoria peculiar, labrada siempre a base de esfuerzo. Mamah, de adolescente, jugaba en Nigeria en el fútbol aficionado y al llegar a Italia tuvo que empezar desde lo más bajo. Del Lucera Calcio de la séptima división al Città di Varese en Serie D y después al Goztepe en la segunda turcasuperando dos graves lesiones. Se hacía querer en el vestuario por su carácter y predisposición al trabajo. El Vanspor FK turco, próximo destino.

Noticias relacionadas y más

Con estos movimientos, el Castellón ampliará el margen de maniobra (límite salarial y fichas libres) para afrontar las incorporaciones. Por el momento, el primer fichaje ha sido con ficha del B: el defensa Ismael Fadel, procedente del Yeclano, que ya debutó con el Castellón B el pasado fin de semana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  3. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  4. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
  5. La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...
  6. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  7. Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
  8. Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta

Mercado de fichajes | El CD Castellón acelera la operación salida

Mercado de fichajes | El CD Castellón acelera la operación salida

El mejor fútbol femenino de España llega este martes al SkyFi Castalia con la Supercopa de España Iberdrola

El mejor fútbol femenino de España llega este martes al SkyFi Castalia con la Supercopa de España Iberdrola

Pablo Hernández no podrá contar con su líder Alberto en Zaragoza: ¿quién será su sustituto?

Pablo Hernández no podrá contar con su líder Alberto en Zaragoza: ¿quién será su sustituto?

Conexión Orellut: Triunfo ante el Leganés y el CD Castellón vuelve a puestos de ascenso directo casi dos décadas después

Conexión Orellut: Triunfo ante el Leganés y el CD Castellón vuelve a puestos de ascenso directo casi dos décadas después

Fallece Cristóbal García ‘Tobalo’, delantero del Castellón en los años 60 y autor de 55 goles de albinegro

Fallece Cristóbal García ‘Tobalo’, delantero del Castellón en los años 60 y autor de 55 goles de albinegro

Así empieza la semana el CD Castellón: en ascenso directo... y más

Así empieza la semana el CD Castellón: en ascenso directo... y más

Informe | El paso adelante del CD Castellón femenino

Informe | El paso adelante del CD Castellón femenino

El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación

El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
Tracking Pixel Contents