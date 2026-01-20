Oficial | El CD Castellón cede a Nick Markanich al Houston Dynamo de la MLS

Houston, tenemos un cedido. El CD Castellón ha confirmado la salida de Nick Markanich. El delantero estadounidense regresa a su país. En esta ocasión, para jugar en la Major League Soccer (MLS). En concreto, Markanich recala en el Houston Dynamo FC. Lo hace a préstamo, hasta el 31 de diciembre de 2026. El año natural.

Markanich firmó por el Castellón en agosto del 2024, pero no se incorporó a las filas albinegras hasta el mercado de invierno. El delantero de origen filipino jugaba en el Charleston Battery de la segunda categoría estadounidense, donde batió registros goleadores.

Tras destacar en la etapa universitaria con Northern Illinois, Markanich fue elegido en el draft de la MLS por el FC Cincinnati, donde jugó tanto en el equipo A como en el B. Después jugó dos temporadas el Charleston Battery, antes de dar el salto a Europa. Ahora buscará reencontrarse con su mejor nivel en Houston. Cumplió 26 años en diciembre. Tiene contrato con el Castellón hasta junio del 2027.

Con la camiseta albinegra, Nick Markanich ha disputado 25 encuentros oficiales y ha anotado dos goles. Ambos, la temporada pasada y el más importante, sin duda, el que abrochó la permanencia en la categoría contra el Eldense.

Mamah, a Turquía

También está a punto de cerrar su salida otro jugador albinegro: Kenneth Mamah. El nigeriano de 27 años fue pieza importante en el tramo inicial de la pasada temporada, hasta que una lesión frenó su progreso. Ese curso marcó cuatro goles en 24 partidos. En el actual, suma 14 partidos y un gol, el que sentenció la victoria en el feudo de la Cultural Leonesa.

El versátil futbolista (carrilero, extremo, mediapunta...) regresará, según avanzó Matteo Moretto, al fútbol turco. Una nueva parada en una trayectoria peculiar, labrada siempre a base de esfuerzo. Mamah, de adolescente, jugaba en Nigeria en el fútbol aficionado y al llegar a Italia tuvo que empezar desde lo más bajo. Del Lucera Calcio de la séptima división al Città di Varese en Serie D y después al Goztepe en la segunda turca, superando dos graves lesiones. Se hacía querer en el vestuario por su carácter y predisposición al trabajo. El Vanspor FK turco, próximo destino.

Con estos movimientos, el Castellón ampliará el margen de maniobra (límite salarial y fichas libres) para afrontar las incorporaciones. Por el momento, el primer fichaje ha sido con ficha del B: el defensa Ismael Fadel, procedente del Yeclano, que ya debutó con el Castellón B el pasado fin de semana.

Lógicamente, en los próximos días se esperan nuevas incorporaciones. En ese sentido, en México dan por hecho el regreso al Castellón de Raúl Sánchez. El carrilero se marchó el pasado verano al Necaxa en una operación que rondó el millón de euros y ya ha expresado en alguna ocasión su deseo de volver.