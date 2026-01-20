Pablo Hernández no podrá contar con su líder Alberto en Zaragoza: ¿quién será su sustituto?

Cuando un delantero rival encara a Alberto Jiménez, el aficionado del CD Castellón suele estar convencido de que la jugada no terminará en gol. El 5 es el líder indiscutible de la defensa albinegra y lo demuestra en cada partido. Inteligente tácticamente, fuerte en las disputas, dominador del juego aéreo y con criterio en la salida de balón, Alberto transmite además una enorme seguridad a su compañero en el eje de la zaga.

El central no estará disponible ante el Zaragoza el próximo domingo (18.15) tras ver la quinta tarjeta amarilla en la victoria frente al Leganés. Será el primer partido de Pablo Hernández como técnico en el que no pueda contar con su capitán, que lo ha jugado prácticamente todo desde su ascenso al primer equipo. Durante la semana, Pablo deberá ensayar sin el capi para que su ausencia se note lo menos posible.

Alberto y Mabil se abrazan durante la celebración del 1-0 en el Castellón-Leganés. / GABRIEL UTIEL

Brignani, consolidado

En los primeros encuentros con Pablo, la pareja de centrales estuvo formada por Alberto y el argentino Sienra. Sin embargo, tras el parón navideño el italiano le ganó la partida al argentino. Desde entonces, el Castellón ha confirmando su mejoría defensiva respecto al curso pasado, cuando su estilo ofensivo le hacía ser más kamikaze y menos contundente atrás.

Sienra apunta a titular

Todo apunta a que la pareja de centrales estará formada por Brignani y Sienra. Ambos ya jugaron juntos en dos partidos bajo la dirección de Johan Plat: la derrota ante el Córdoba (2-1) y el empate frente al Ceuta (3-3) que derivó en la destitución del técnico neerlandés. Eso sí, entonces ambos se encontraban en pleno proceso de adaptación a su nuevo club.

Además, cuenta con la alternativa de Salva Ruiz, que puede actuar como central zurdo aportando una notable salida de balón. El que no estará ya es Óscar Gil, traspasado al Real Murcia. Con esto, el Castellón tiene el reto de no echar de menos a su capitán.