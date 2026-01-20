El guiño de Raúl Sánchez al CD Castellón que hoy cobra un nuevo sentido: "Me gustaría retirarme aquí"

Un nombre ha ilusionado especialmente a la afición del CD Castellón en las últimas horas: en México dan por hecho el regreso de Raúl Sánchez, traspasado el pasado verano al Necaxa. El carrilero madrileño se convertiría en un refuerzo de lujo para el equipo de Pablo Hernández.

Curiosamente, Raúl Sánchez, uno de los jugadores más queridos en la historia reciente del CD Castellón fue entrevistado meses atrás en un episodio de PPOdcast, el espacio de contenido propio que realiza, de la mano de Micrea Film Projects, el club orellut. Allí lanzó un guiño a un posible regreso que hoy toma una nueva dimensión.

Estas fueron sus palabras

"Yo (al Castellón) le tengo mucho cariño y el día de mañana, siempre lo he dicho, a mí me gustaría retirarme aquí, porque yo el día de mañana no descarto vivir aquí".

"Veo todos los partidos y luego cuando acaba el partido pues siempre hablo muchas veces con Bob, o con Isra o con Cala, que siempre hemos comentado los partidos y tal y lo veo todo".

Raúl Sánchez celebra uno de sus doce goles anotados duante la temporada 2024/25. / Mediterráneo

Martes de actividad

Como fuere, está siendo un martes de mucha actividad en el mercado albinegro. El Castellón ya ha hecho oficial, a primera hora de la tarde, la salida de Nick Markanich, que se marcha a préstamo al Houston Dynamo de la MLS hasta el 31 de diciembre. La salida de Markanich se une a la de Óscar Gil (al Real Murcia) y en las próximas horas puede hacerse oficial la de Kenneth Mamah.

El nigeriano de 27 años fue pieza importante en el tramo inicial de la pasada temporada, hasta que una lesión frenó su progreso. Ese curso marcó cuatro goles en 24 partidos. En el actual, suma 14 partidos y un gol, el que sentenció la victoria en el feudo de la Cultural Leonesa.

El versátil futbolista (carrilero, extremo, mediapunta...) regresará al fútbol turco. Una nueva parada en una trayectoria peculiar, labrada siempre a base de esfuerzo. Mamah, de adolescente, jugaba en Nigeria en el fútbol aficionado y al llegar a Italia tuvo que empezar desde lo más bajo. Del Lucera Calcio de la séptima división al Città di Varese en Serie D y después al Goztepe en la segunda turca, superando dos graves lesiones. Se hacía querer en el vestuario por su carácter y predisposición al trabajo. El Vanspor FK turco, próximo destino.