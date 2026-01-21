La crónica | El Barça sobrevive al susto del Athletic, exhibe su poderío en Castelló y habrá clásico en la final (3-1)

«Papá, hoy viene el Barça de Alexia Putellas, Vicky o Claudia Pina». «Sí, y además no llueve. Vamos al SkyFi Castalia a ver el mejor fútbol de España y Europa».

Lo que ni el padre ni su hija esperaban era lo que ha ocurrido sobre el césped, al menos la primera media hora. El Barça partía como claro favorito, y los dos precedentes ante el Athletic lo confirmaban: 1-8 y 6-0. Casi nada. Pero en el fútbol, el pasado solo sirve de anécdota. Las blaugranas lograron el pase a la gran final sufriendo más de lo esperado, remontando un gol inicial de las leonas y sentenciando en una segunda parte que jugaron con uno menos. Ya le espera el Real Madrid el sábado en la gran final a las 19.00.

Dieron las 19.00 y la pelota comenzó a rodar. Las culés, fieles a la filosofía de su club, controlaban el balón de manera aplastante en campo rival, ante un Athletic replegado y defendiendo con mucho criterio. Al descanso, la estadística no mentía: 83% -17% de posesión y 11 disparos a uno. Pero aunque tenían la pelota, no hacía daño a su rival. Como cuando lees un libro y te quedas atascado en la misma página, faltaba inspiración.

Las visitantes, que al inicio parecían pedir clemencia, comenzaron a estirarse a partir del minuto 20. Agote superó el centro del campo y sacó un centro sin destino. Aplausos en las gradas. No había un solo equipo buscando el gol y era motivo de festejo.

La sorpresa llegó en minuto 25. Una indecisión de la defensa culé la aprovechó Zubieta para romper la línea defensiva y encarar el área. Mapi llegó tarde y la arrolló: penalti claro. El entrenador del Athletic Javier Lerga aplicó el FVS pidiendo la roja, pero la colegiada lo tuvo claro. Solo pena máxima.

Con los gritos de «¡Cata, Cata!», Nerea Nevado asumió la responsabilidad. Con la zurda cruzó el balón; la internacional tocó el balón con las yemas, pero no evitó el tanto. Explosión de alegría en el banquillo rojiblanco: 0-1 y el Barça eliminado... solo por unos minutos.

Irene Paredes en el momento del 2-1. / TONI LOSAS

La ley cae por su propio peso

El 0-1 no lo esperaba nadie y al Barça no metió una marcha más. Alexia Putellas entró más en juego, aunque el triplete ofensivo formado por Vicky, Claudia Pina y Pajor estaba incómodo. Fue la capitana la que activó la remontada, con un potente disparo al palo. El rebote cayó a Ona Battle, que empaló con fuerza y batió a Santana.

Cuatro minutos más tarde, Irene Paredes aprovechó un balón suelto tras un córner para marcar 2-1. La ley caía por su propio peso.

Sin embargo, al borde del descanso Nazareth se autoexpulsó con un imprudente codazo en la nariz a Landaluze. La colegiada revisó la acción en el VAR y no dudó: roja directa y partido nuevo.

Sentencia con uno menos

La segunda parte cambió el escenario, pero la superioridad del Barça era tan clara que la ventaja numérica apenas se notaba. Eso sí, el Athletic frenó la sangría y trataba de estirarse, sin inquietar a Cata Coll. En el 58’, entraron Graham y Patri Guijarro ante una ovación.

Pajor, pichichi de la Liga F con 15 goles, no perdonó en el 69 y sentenció con una gran definición. Poco más pasó en la recta final. Bueno sí, entró la exgrogeta Salma, que intentó cazar alguna contra sin éxito. Al final, no hubo sorpresa y sí habrá clásico.