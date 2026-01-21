Reacciones a la muerte de Lucien Muller, una leyenda del Castellón

Lucien Muller, exfutbolista francés de Real Madrid y Barcelona y exentrenador de equipos como el CD Castellón, Burgos, Real Zaragoza o RCD Mallorca, falleció este martes a los 91 años.

El centrocampista francés nació en la localidad de Bischwiller el 3 de septiembre de 1934. Saltó a la fama en los años 60, en los que pasó por equipos punteros de Europa de entonces como el Stade Reims, en el que ganó la liga francesa en 1960 y 1962.

MUller desarrolló la mayor parte de su carrera, sobre todo como entrenador, en España. Antes de colgar las botas, pasó por Real Madrid y el FC Barcelona en sendas etapas de tres años. Con el equipo blanco ganó la liga en 1963, 1964 y 1965; con el azulgrana, la Copa de Ferias de 1966 y la Copa de 1968.

Volvió al Stade Reims para una segunda etapa y en ese club se retiró para dar comienzo a su trayectoria como técnico. Empezó entrenando al Castellón durante cuatro temporadas (1970-1974); y después pasó por Burgos, Zaragoza, Barcelona y Mallorca.

Fuera de España, solo entrenó al Monaco, durante tres temporadas, club con el que ganó la Copa de Francia en 1985. Volvió a España para retirarse definitivamente en el Castellón, en 1992.

Lucien Muller, exentrenador del CD Castellón. / Diario de Mallorca

Reacciones

La muerte de Lucien Muller no ha sido una más entre los antiguos jugadores y entrenadores del pasado siglo. Falleció el martes a los 91 años, después de una destacada trayectoria, en campos y banquillos, de Francia y España. Su huella es especialmente perceptible en su querido Castellón, donde se retiró definitivamente en 1992.

Todo el mundo habla de la elegancia del alsaciano, técnico albinegro en dos etapas (1970-1974 y 1991-1992). Es el entrenador que más partidos ha dirigido al Castellón (174), con un ascenso a Primera División (1972); y un quinto puesto en la máxima categoría, además de conseguir llevar al Castellón a una final de la Copa del Generalísimo (1973).

«Un hombre tranquilo y educado, que llevó a los albinegros a practicar un fútbol de gran calidad en aquella época», destacan desde la asociación Amigos de la Historia del CD Castellón (Ahiscas).

«Su legado permanece imborrable en la memoria del club y de la afición albinegra, como el gran arquitecto del mejor Castellón de todos los tiempos», manifiestan desde la grada de animación del Castellón, Fondo 1922.

«Me hizo debutar como profesional con el Burgos con 19 añitos, en un partido contra el Real Unión, en 1975», recuerda Miguel Ángel Portugal, otro ex del Castellón.

La experiencia de Cela

Muller, que había sido un prestigioso centrocampista, célebre por su entendimiento del juego e inteligencia, con un estilo cerebral que trasladó después como entrenador, aplicándolo con éxito en el Castellón. Luis Cela rememora como el francés le cambió, al ejercer como líbero. «Gané más fama entonces que en mi carrera anterior», manifestaba, hace unos años, el Eterno Capitán. «Jugaba más cómodo y con menos desgaste», añadía. «No era rápido pero me colocaba bien», ahondó.