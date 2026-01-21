La Supercopa desde dentro | La lluvia respeta en un SkyFi Castalia entregado al Barça... y al Athletic Club

La segunda semifinal de la Supercopa de España Iberdrola entre el Barcelona y el Athletic Club presentó un mejor ambiente que la primera, ya que la lluvia respetó y el conjunto azulgrana es el equipo con más tirón del fútbol femenino. Las gradas inferiores del SkyFi Castalia estuvieron prácticamente llenas y la preferencia central también contó con espectadores.

Aficionados del Athletic en el SkyFi Castalia. / TONI LOSAS

Muchas camisetas del Barça... y del Athletic

Jugaba el gran Barça y se notó desde la previa en los aledaños del SkyFi Castalia. Numerosos aficionados con camisetas, bufandas y camisetas azulgranas. Antes del del partido, sonó el himno y los hinchas lo cantaron con orgullo: «Tot el clam es un camp...». También hubo seguidores del Athletic, que cantaron con orgullo pero estuvieron en clara minoría. "Athleeeeetic, Athleeeeeetic", cantaban.

El Barça, paseo por Benicàssim

Las jugadoras del Barcelona aprovecharon la mañana de ayer para soltar piernas y darse un paseo por Benicàssim, en la zona del Voramar, disfrutando del magnifico paisaje a pesar de las lluvias.

Nuevo emotivo minuto de silencio

La Real Federación Española de Fútbol anunció que durante todos los partidos de la semana del fútbol español se va a realizar un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). SkyFi Castalia volvió a mostrar su respeto.

Hoy la Fan Zone

A partir de este jueves se podrán disfrutar los actos programados en la Fan Zone, después de que el Ayuntamiento retrasara su apertura en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. En la plaza Mayor, las actividades se desarrollarán jueves, viernes y sábado en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas. Se instalará un escenario por el que pasarán dj’s para animar el ambiente. Además, el sábado la plaza Teodoro Izquierdo acogerá propuestas de ocio de 15.00 a 19.00 horas. Y el viernes será el turno celebrará en el Teatro de El Raval la Jornada Supercampeonas, un encuentro abierto al público que contará con la participación de lal seleccionadora Sonia Bermúdez.

Lucha contra el cáncer infantil

Por otro lado, la competición tiene como causa social principal la lucha contra el cáncer infantil a través de la iniciativa Goles contra el cáncer infantil. Vega, una niña que ha superado un cáncer infantil, acompaña a las árbitras en los instantes previos al inicio del encuentro convirtiéndose en el rostro visible de una causa que une al fútbol en torno a valores profundamente humanos.

Representación albinegra

El Director General Ejecutivo en Club Deportivo Castellón SAD Alberto González ha estado en el palco representando al CD Castellón. También acudieron el martes el entrenador Pablo Hernández y jugadores como Ousmane Camara, que no quisieron perderse el encuentro.