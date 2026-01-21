Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres noticias del Castellón como aperitivo a este miércoles

Mercado de fichajes aparte, está también la baja importante del Zaragoza, el día y hora para Valladolid o la despedida de Voulgaris a Mamah

Imagen panorámica del Estadio SkyFi Castalia.

Imagen panorámica del Estadio SkyFi Castalia. / CD CASTELLÓN

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

La actualidad del CD Castellón, en las últimas horas, han estado marcadas por el regreso de Raúl Sánchez desde el Necaxa, así como la cesión de Nick Markanich al Houston Dynamo (hasta el 31 de diciembre del 2026) o el traspaso de Kenneth Mamah al Vanspor de Turquía.

Con todo, este 21 de enero del 2026 también tiene otras noticias de interés.

Importante baja del Real Zaragoza

El CD Castellón visita, este 25 de enero a las 18.30 horas, el Ibercaja Estadio. El club aragonés ha informado de que "las pruebas médicas realizadas al jugador Mario Soberón han determinado que sufre una elongación en el sóleo de su pierna derecha". "La evolución que presente en su recuperación determinará su reincorporación progresiva al grupo", añade. "Toda información médica proporcionada por el club se da con la supervisión y el consentimiento de los jugadores que padecen dichas dolencias”, matiza.

El entrenador, Rubén Sellés, cuenta con otras ausencias importantes, caso de Paulino de la Fuente, que se perderá varios meses de competición a raíz de una nueva operación; y Aleksandar Radovanovic, que sufrió una fractura del esternón.

Día y hora para el Nuevo Zorrilla

La jornada 25ª de LaLiga Hypermotion ya tiene los horarios definidos. En ella, el Real Valladolid recibirá en el Estadio José Zorrilla al CD Castellón el domingo 8 de febrero del 2026 a las 14.00 horas. Un encuentro ofrecido por LaLiga Hypermotion TV y Fútbol 2 de Orange TV.

Así despide Bob a Kenneth

"Es un ser humano inspirador y verdaderamente especial", ha escrito el presidente, propietario y custodio del Castellón sobre Mamah. "Fue un honor que él vistiera la camiseta del CD Castellón", añade. "Un hombre de fe e integridad, dio todo lo que tenía cada día, siempre con creencia y compromiso", esgrime. "Le deseo lo mejor y siempre estaré animándolo", comenta.

