El veredicto del Comité Técnico de Árbitros sobre el penalti del Castellón-Leganés: ¿bien o mal pitado?

Casi no hay partido del CD Castellón que no escape a la polémica árbiral. Ni siquiera el 2-0 al CD Leganés, disputado el pasado viernes en una jornada cuyo desenlace deja a los albinegros, mucho tiempo después, en la zona de ascenso a LaLiga EA Sports.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), en su análisis de cada semana en Tiempo de revisión, rearbitra un acción del último encuentro en el Estadio SkyFi Castalia. Después de no haber concedido el 2-0 a Álex Calatrava, por un fuera de juego previo de Ousmane Camara que no parece haber quedado acreditado del todo, se va hasta los últimos minutos del encuentro, cuando Isra Suero, desde los 11 metros, abrocha el triunfo (sexto consecutivo en casa). El árbitro era el castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo.

Así lo explica

La narración, que dura dos minutos, relata que "un delantero local accede al área mientras un defensor visitante intenta proteger el balón para que salga por la línea de fondo". "En su acción ofensiva, el atacante disputa el balón", dice de Cala. "Ambos jugadores pugnan por el balón y el delantero del Castellón cae al suelo, reclamando un contacto en la cara".

La apreciación

La narradora continúa apuntando que "el defensor, con el brazo izquierdo, desplaza al jugador contrario", incide. "Y, con la mano derecha, impacta en el rival", subraya. "El árbitro señala penalti", recuerda.

Así, subraya que "la IFAB [reglas del juego] establece que un agarrón debe sancionarse cuando impide claramente al adversario disputar el balón; condiciona de forma evidente su acción; o un impacto que se produce de forma imprudente, temeraria o con fuerza excesiva".

El dictamen

"El CTA considera -prosigue- que la acción está bien valorada por el árbitro al considerar que la acción del defensor [Amadou Diawara] es suficiente para señalar penalti", certifica.

"Al no apreciarse un error claro y manifiesto, el VAR actúa correctamente al no intervenir", concluye.