Fan Zone | Castellón disfruta del fútbol en la antesala de la gran final de la Supercopa de España

Castellón sigue disfrutando del mejor fútbol, dentro y fuera del SkyFi Castalia. Este jueves, la plaza Mayor de la capital de la Plana fue el escenario de las actividades organizadas en la Fan Zone de la Supercopa de España, cuya puesta en marcha se vio retrasada por el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

El espacio se estrenó con una gran afluencia de público de todas las edades, que participó durante toda la jornada en las diferentes propuestas instaladas.

Así, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló, Maica Hurtado, expresó su satisfacción «por la gran acogida que han tenido las actividades paralelas organizadas para acompañar a los partidos de la Supercopa, pensadas para todos los públicos y con propuestas que combinan deporte, ocio, divulgación e iniciativas de carácter social y educativo».

Agenda de actividades

Las actividades desarrolladas a lo largo de la jornada han sido un éxito de participación, con una programación que ha combinado música, animación y un amplio abanico de propuestas. La Fan Zone ha estado operativa este jueves y lo seguirá estando el viernes y el sábado, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

¡Búscate en la 'fan zone' de la Supercopa de España Femenina en Castellón! / Toni Losas / Toni Losas

El público ha tenido acceso a una amplia oferta de actividades lúdicas y deportivas. Sobre el escenario se han llevado a cabo entrevistas en directo, además de iniciativas como futbolines, chutómetro y un fotomatón 360. Asimismo, los asistentes han participado en juegos, retos y concursos, así como en charlas y partidos de fútbol 3x3, consolidando la Plaza Mayor como el epicentro de la celebración y el punto de partida de una agenda que fue mucho más allá de lo estrictamente deportivo.

Trofeos, exposiciones y charlas

Al margen de la actividad de la Fan Zone en la Plaza Mayor, los aficionados pueden disfrutar de otras propuestas complementarias, como la exposición fotográfica con las mejores imágenes de la historia de la Supercopa, que se celebra en la Casa dels Caragols, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:30 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Por otro lado, este viernes, el Teatre del Raval acogerá, a las 12:00 horas y con entrada libre, la jornada titulada “Supercampeonas”, que contará con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, así como de destacadas figuras como la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, la árbitra internacional Riba Cabañero, la entrenadora de fútbol y piloto de la Armada Española Patricia Campos y la exbaloncestista Amaya Valdemoro, referentes tanto del deporte como del ámbito social.

Además, en el hall del Ayuntamiento de Castellón se encuentran expuestos desde el pasado martes los trofeos conseguidos por la selección femenina de fútbol, entre ellos la Copa de Campeonas del Mundo y los dos títulos de la UEFA Women’s Nations League, en horario de 8:00 a 20:00 horas, para que los aficionados puedan fotografiarse con ellos.

Como cierre a este programa de actividades, el próximo viernes 30, a las 19:00 horas, tendrá lugar la Gala del Deporte Femenino en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, un acto de reconocimiento a las deportistas y clubes locales.

La gran final

La gran final de la Supercopa de España, al igual que las semifinales, se disputará en el estadio SkyFi Castalia. El encuentro tendrá lugar este sábado 24, a las 19:00 horas, y enfrentará al Real Madrid y al FC Barcelona.

Además de la animación prevista en la Fan Zone de la Plaza Mayor, el día de la final también habrá una oferta lúdico-festiva en la plaza Teodoro Izquierdo, con música, food trucks e hinchables para los más pequeños, completando así un fin de semana de deporte y ocio para toda la ciudadanía.