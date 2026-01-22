Las cinco cosas que gana el Castellón con el celebrado regreso de Raúl Sánchez
La vuelta del extremo madrileño es una muy ventajosa operación, deportiva y económica hablando, para los albinegros
El albinegrismo celebra el regreso de Raúl Sánchez al CD Castellón, tras cerrar una muy ventajosa operación, deportiva y económicamente hablando. Sin duda, una operación redonda, condensada en cinco claves.
- La vuelta de un ídolo. Raúl Sánchez se fue al Necaxa por cuestiones económicas y porque, al fin y al cabo, se marchaba a una liga muy potente como la mexicana, pero dejó su impronta: 25 goles y 13 asistencias en 112 partidos de albinegro. Su vuelta al Castellón, ahora hasta 2031, es considerada como el retorno del hijo pródigo.
- Acelerando su integración. En cuanto supere el jet lag y se aclimate al invierno mediterráneo, Raúl Sánchez no tendrá problemas en ser uno más a las órdenes de Pablo Hernández: conoce el idioma, el club, la ciudad, la filosofía...
- Goles, asistencias y sacrificio. Ya están expuestas las magníficas cifras del madrileño en sus tres primeras campañas en el Castellón, aportando en el ascenso a Segunda División y luego en la permanencia. Con todo, especialmente en el último ejercicio, Raúl Sánchez fue un futbolista entregado, con una destacada implicación en lo defensivo, pudiendo adaptarse tanto a actuar por la banda derecha como por la izquierda.
- Una operación rentable, también desde lo económico. El propio Voulgaris, en las redes sociales, aportó el principal dato de la operación. Si, el pasado verano, lo traspasó al Necaxa por alrededor de un millón de euros, lo ha repatriado por la quinta parte (200.000 euros). Además, una transacción posible, a su vez, gracias a la venta de Kenneth Mamah al Vanspor de Turquía por 385.000 euros, con lo que Voulgaris obtiene el límite salarial suficiente como para afrontar nuevas operaciones.
- La declaración de intenciones de Bob. Como coletilla al fichaje, el Castellón pagará otros 200.000 euros al Necaxa en el caso de subir a LaLiga EA Sports, lo que implica su ambición. Justo en esta semana, en la que, por vez primera desde la 1988/1989, los albinegros ocupan zona de ascenso directo con la temporada tan avanzada.
