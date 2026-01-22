Conexión Orellut: Raúl Sánchez amplía las opciones ofensivas de un Castellón que busca volver a ganar en Zaragoza

En Conexión Orellut repasamos la actualidad albinegra, marcada por los movimientos del mercado de fichajes y la visita del CD Castellón al Real Zaragoza este domingo. Analizamos el regreso de Raúl Sánchez, las alternativas que ofrece al técnico Pablo Hernández y las claves del partido ante un Zaragoza en horas bajas.

Con José Luis Gual, Luis Pastor, Manu Irún, Pablo Casado y Conrado Marín. Además, sección musical Enola Wave con Vicente Llácer.

