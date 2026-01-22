Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 43 vidas de AdamuzAzulejera concursoTemporales CastellónApertura Mercat CentralPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: Raúl Sánchez amplía las opciones ofensivas de un Castellón que busca volver a ganar en Zaragoza

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Raúl Sánchez amplía las opciones ofensivas de un Castellón que busca volver a ganar en Zaragoza

Raúl Sánchez amplía las opciones ofensivas de un Castellón que busca volver a ganar en Zaragoza / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut repasamos la actualidad albinegra, marcada por los movimientos del mercado de fichajes y la visita del CD Castellón al Real Zaragoza este domingo. Analizamos el regreso de Raúl Sánchez, las alternativas que ofrece al técnico Pablo Hernández y las claves del partido ante un Zaragoza en horas bajas.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Luis Pastor, Manu Irún, Pablo Casado y Conrado Marín. Además, sección musical Enola Wave con Vicente Llácer.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  3. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  4. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
  5. La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...
  6. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  7. Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta
  8. ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera

Fan Zone | Castellón disfruta del fútbol en la antesala de la gran final de la Supercopa de España

Fan Zone | Castellón disfruta del fútbol en la antesala de la gran final de la Supercopa de España

Conexión Orellut: Raúl Sánchez amplía las opciones ofensivas de un Castellón que busca volver a ganar en Zaragoza

Conexión Orellut: Raúl Sánchez amplía las opciones ofensivas de un Castellón que busca volver a ganar en Zaragoza

¡Búscate en la 'fan zone' de la Supercopa de España Femenina en Castellón!

El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF

El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF

Mercado | Nuevo objetivo para la delantera del CD Castellón

Mercado | Nuevo objetivo para la delantera del CD Castellón

¿Cuál es la razón por la que el mundo del fútbol se rinde a Cala (Castellón)?

¿Cuál es la razón por la que el mundo del fútbol se rinde a Cala (Castellón)?

Las cinco cosas que gana el Castellón con el celebrado regreso de Raúl Sánchez

Las cinco cosas que gana el Castellón con el celebrado regreso de Raúl Sánchez

La crónica de la Supercopa | El Barça desactiva el susto del Athletic, exhibe su poderío en Castelló y habrá clásico en la final (3-1)

La crónica de la Supercopa | El Barça desactiva el susto del Athletic, exhibe su poderío en Castelló y habrá clásico en la final (3-1)
Tracking Pixel Contents