Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Raúl Sánchez amplía las opciones ofensivas de un Castellón que busca volver a ganar en Zaragoza
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut repasamos la actualidad albinegra, marcada por los movimientos del mercado de fichajes y la visita del CD Castellón al Real Zaragoza este domingo. Analizamos el regreso de Raúl Sánchez, las alternativas que ofrece al técnico Pablo Hernández y las claves del partido ante un Zaragoza en horas bajas.
Con José Luis Gual, Luis Pastor, Manu Irún, Pablo Casado y Conrado Marín. Además, sección musical Enola Wave con Vicente Llácer.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
