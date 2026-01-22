Mercado | Nuevo objetivo para la delantera del CD Castellón

Álvaro García Arana, delantero cántabro de 26 años, puede convertirse en futbolista del CD Castellón. Los albinegros han encarrilado en las últimas horas la llegada del actual pichichi de Primera RFEF, que milita en el Mérida y al que pretenden otros equipos de Segunda División, en especial el Granada.

Álvaro lleva 13 goles en lo que va de temporada, 12 de ellos en Liga y el restante en Copa. Espigado atacante (mide 1,92 metros), nació en Colindres (Cantabria) en octubre de 1999. Se formó en la cantera del Racing de Santander y después pasó por los juveniles del Tropezón y del Colindres, antes de recalar en el Laredo, donde debutó en Segunda B (25 partidos y cinco goles).

Trayectoria

Su primera experiencia fuera de Cantabria fue en el UE Costa Brava. Allí jugó 34 partidos en Primera RFEF (un gol). Regresó al Laredo para jugar en Segunda RFEF (cuatro goles), categoría en la que siguió compitiendo en Arenas de Getxo (seis goles) y SD Logroñés (ascenso y explosión goleadora, con 17 tantos). El buen hacer le valió para dar el salto al Mérida, donde ha brillado en la primera vuelta.

De hecho, varios equipos de Segunda (Córdoba, Granada...) se han fijado en él, y el Castellón ha irrumpido en las últimas horas, según avanzó el Ideal de Granada. La mala situación clasificatoria del club andaluz ha pesado en el asunto.

En caso de concretarse su llegada al SkyFi Castalia, Álvaro García Varo reforzaría una parcela del equipo, la delantera, que ha perdido un efectivo en los últimos días con la salida de Nick Markanich, cedido al Houston Dynamo de la MLS.