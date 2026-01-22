Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 43 vidas de AdamuzAzulejera concursoTemporales CastellónApertura Mercat CentralPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

¿Cuál es la razón por la que el mundo del fútbol se rinde a Cala (Castellón)?

El mediapunta barcelonés cuaja un destacado mes de enero en un equipo que se dispara

Álex Calatrava, Cala, durante el 2-0 del CD Castellón al CD Leganés.

Álex Calatrava, Cala, durante el 2-0 del CD Castellón al CD Leganés. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El CD Castellón terminó la jornada 22ª de la Liga Hypermotion con 38 puntos en el segundo puesto, su mejor posición en la clasificación de la división de plata del fútbol español desde octubre de 1992, cuando llegó a liderar la categoría.

Repaso rápido

La victoria del Castellón ante el CD Leganés (2-0) el pasado viernes, unidas a las derrotas del Almería (1-2) y de Las Palmas (4-1), permiten a los orelluts situarse segundos, con los mismos puntos que Las Palmas pero con mejor coeficiente goleador, a solo tres puntos del líder, el Racing de Santander.

El Castellón no estaba en una situación similar desde la jornada septima de la temporada 1992/1993, cuando lideró la clasificación con 11 puntos, igualado con la UE Lleida y el propio Racing de Santander. A partir de ahí, el equipo perdió posiciones hasta despedir el campeonato en la 10ª posición.

Desde entonces, esta temporada es la que más próxima ve el CD Castellón de regresar a Primera División, categoría en la que no milita desde que descendió en el verano de 1991.

No ocupa puestos de ascendo directo, con la temporada tan avanzada, desde la última vez que ascendió a la élite (1988/1989).

Una progresión, con Pablo Hernández a los mandos, que ha terminado de fraguarse en este mes de enero del 2026.

Galería | Las mejores imágenes de la afición y los homenajes del Castellón-Leganés

Galería | Las mejores imágenes de la afición y los homenajes del Castellón-Leganés

Ver galería

Galería | Las mejores imágenes de la afición y los homenajes del Castellón-Leganés /

El mes

Ha sido un periodo intenso y determinante para el CD Castellón, marcado por la exigencia competitiva y la necesidad de consolidar sensaciones. Entre jornadas de liga y ajustes propios del mercado invernal, el equipo ha buscado mantener su identidad sobre el césped: valentía, ritmo alto y compromiso colectivo. El frío no frenó a una afición fiel que acompañó al conjunto albinegro, consciente de que cada punto cuenta en una temporada larga y exigente. Enero también sirvió para reforzar la cohesión del vestuario y corregir detalles que marcan las diferencias.

Con trabajo diario y ambición, el Castellón camina en este enero mirando al futuro con confianza, sabiendo que el camino se construye partido a partido, sin perder la esencia ni el orgullo.

Sin duda alguna, uno de los responsables es Álex Calatrava, nominado a mejor jugador de enero junto a Mario Soriano (RC Deportivo de A Coruña) y Chupe (Málaga).

Determinante

Cala, en estos tres encuentros del 2026, ha brillado con gol y asistencia en el 4-1 a la SD Huesca, también en el 0-0 en Granada CF en el Nuevo Los Cármenes y en el 2-0 al Leganés, ya que le hicieron el penalti del 2-0 (anotado por Isra Suero) y, previamente, le habían anulado el segundo tanto de la noche de los orelluts, en un fuera de juego de Ousmane Camara que no quedaba demasiado aclarado por las imágenes.

Noticias relacionadas y más

Pincha aquí para ver las estadísticas detalladas de Cala.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  3. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  4. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
  5. La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...
  6. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  7. Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta
  8. ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera

¿Cuál es la razón por la que el mundo del fútbol se rinde a Cala (Castellón)?

¿Cuál es la razón por la que el mundo del fútbol se rinde a Cala (Castellón)?

Las cinco cosas que gana el Castellón con el celebrado regreso de Raúl Sánchez

Las cinco cosas que gana el Castellón con el celebrado regreso de Raúl Sánchez

La crónica de la Supercopa | El Barça desactiva el susto del Athletic, exhibe su poderío en Castelló y habrá clásico en la final (3-1)

La crónica de la Supercopa | El Barça desactiva el susto del Athletic, exhibe su poderío en Castelló y habrá clásico en la final (3-1)

Galería | La lluvia respeta... y gran ambiente en el SkyFi Castalia para ver el Barcelona-Athletic de la Supercopa

La Supercopa desde dentro | La lluvia respeta en un SkyFi Castalia entregado al Barça... y al Athletic Club

La Supercopa desde dentro | La lluvia respeta en un SkyFi Castalia entregado al Barça... y al Athletic Club

Reacciones a la muerte de Lucien Muller, una leyenda del Castellón

Reacciones a la muerte de Lucien Muller, una leyenda del Castellón

El veredicto del Comité Técnico de Árbitros sobre el penalti del Castellón-Leganés: ¿bien o mal pitado?

El veredicto del Comité Técnico de Árbitros sobre el penalti del Castellón-Leganés: ¿bien o mal pitado?

Tres noticias del Castellón como aperitivo a este miércoles

Tres noticias del Castellón como aperitivo a este miércoles
Tracking Pixel Contents