¿Cuál es la razón por la que el mundo del fútbol se rinde a Cala (Castellón)?

El CD Castellón terminó la jornada 22ª de la Liga Hypermotion con 38 puntos en el segundo puesto, su mejor posición en la clasificación de la división de plata del fútbol español desde octubre de 1992, cuando llegó a liderar la categoría.

Repaso rápido

La victoria del Castellón ante el CD Leganés (2-0) el pasado viernes, unidas a las derrotas del Almería (1-2) y de Las Palmas (4-1), permiten a los orelluts situarse segundos, con los mismos puntos que Las Palmas pero con mejor coeficiente goleador, a solo tres puntos del líder, el Racing de Santander.

El Castellón no estaba en una situación similar desde la jornada septima de la temporada 1992/1993, cuando lideró la clasificación con 11 puntos, igualado con la UE Lleida y el propio Racing de Santander. A partir de ahí, el equipo perdió posiciones hasta despedir el campeonato en la 10ª posición.

Desde entonces, esta temporada es la que más próxima ve el CD Castellón de regresar a Primera División, categoría en la que no milita desde que descendió en el verano de 1991.

No ocupa puestos de ascendo directo, con la temporada tan avanzada, desde la última vez que ascendió a la élite (1988/1989).

Una progresión, con Pablo Hernández a los mandos, que ha terminado de fraguarse en este mes de enero del 2026.

Galería | Las mejores imágenes de la afición y los homenajes del Castellón-Leganés /

El mes

Ha sido un periodo intenso y determinante para el CD Castellón, marcado por la exigencia competitiva y la necesidad de consolidar sensaciones. Entre jornadas de liga y ajustes propios del mercado invernal, el equipo ha buscado mantener su identidad sobre el césped: valentía, ritmo alto y compromiso colectivo. El frío no frenó a una afición fiel que acompañó al conjunto albinegro, consciente de que cada punto cuenta en una temporada larga y exigente. Enero también sirvió para reforzar la cohesión del vestuario y corregir detalles que marcan las diferencias.

Con trabajo diario y ambición, el Castellón camina en este enero mirando al futuro con confianza, sabiendo que el camino se construye partido a partido, sin perder la esencia ni el orgullo.

Sin duda alguna, uno de los responsables es Álex Calatrava, nominado a mejor jugador de enero junto a Mario Soriano (RC Deportivo de A Coruña) y Chupe (Málaga).

Determinante

Cala, en estos tres encuentros del 2026, ha brillado con gol y asistencia en el 4-1 a la SD Huesca, también en el 0-0 en Granada CF en el Nuevo Los Cármenes y en el 2-0 al Leganés, ya que le hicieron el penalti del 2-0 (anotado por Isra Suero) y, previamente, le habían anulado el segundo tanto de la noche de los orelluts, en un fuera de juego de Ousmane Camara que no quedaba demasiado aclarado por las imágenes.

