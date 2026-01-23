Así juega Adnane Ghailan, el 'sastre' del Europa y vecino de Lamine Yamal, en la órbita del CD Castellón

El de la Primera RFEF es un mercado que está sabiendo explotar el CD Castellón desde que subió a Segunda División. Ahí están los casos, entre otros, de Diego Barri, Pablo Santiago o Beñat Gerenabarrena, entre otros. A ellos se ha unido este viernes el delantero Álvaro García, Varo, pichichi de la categoría. Y ahí está brillando Adnane Ghailan, el extremo del CE Europa que se encuentra en la órbita del club orellut.

¿Quién es?

Adnane Ghailan Benktib tiene 25 años y posee la doble nacionalidad (Marruecos y España). Creció en Rocafonda, el barrio mundialmente famoso por el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. Ahora juega en el CE Europa, el equipo del barrio de Gràcia, en Barcelona.

Al Europa llegó para jugar en el filial. Debutó con el primer equipo en marzo del 2023. Su debut en Segunda RFEF llegó en enero del 2024, con 23 años. Esa temporada disputó nueve encuentros y anotó un gol.

Adnane, con el Europa. / CE Europa / Fran Capell

En la siguiente, en la 2024/25, Adnane fue uno de los protagonistas del ascenso del Europa a Primera RFEF, con 10 goles en 36 partidos. En la presente temporada está siendo uno de los destacados en el sorprendente Europa, que recién ascendido ocupa puestos de play-off. Lleva cuatro goles en 21 partidos, sin ser un goleador.

Antes de llegar al Europa, Adnane había jugado de niño en el Rocafonda, crecido en el fútbol base del Mataró y pasado por el Vilassar.

¿Cómo juega?

Por su habilidad para hacer 'trajes' a los rivales, a Adnane le pusieron el apodo de 'sastre'. Adnane es un jugador fundamentalmente ofensivo y habildoso. Ambidiestro, su posición favorita es la del extremo derecho. También le gusta aparecer por dentro e incluso puede jugar en la banda izquierda.

Adnane suma al regate otras virtudes como el pase entre líneas o el disparo desde media distancia, donde saca a relucir el golpeo.

También bota faltas y tiene buena zancada. Es alto y delgado, pero bien coordinado. Pese a su calidad, suma kilómetros sobre el campo. El tipo de jugador desequilibrante y talentoso propio de las bandas ofensivas del CD Castellón.