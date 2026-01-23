El fichaje de Álvaro García, en cifras (y el piropo del Mérida al Castellón)

Ya es oficial. CD Castellón y AD Mérida han anunciado la llegada al SkyFi Castalia de Álvaro García, Varo. El club que preside Bob Voulgaris se refuerza con la incorporación del pichichi de Primera RFEF.

2028

El futbolista de 26 años firma por el CD Castellón hasta junio del 2028. Es decir, lo que queda de curso y dos temporadas más.

150.000

El Castellón ha pagado la cláusula de rescisión del futbolista. Según medios cercanos al Mérida, asciende a 150.000 euros.

13

Álvaro García deja el Mérida como máximo goleador de la Primera RFEF. En lo que va de temporada, ha marcado 13 tantos: 12 en Liga y uno en la Copa del Rey. La temporada pasada, con la SD Logroñés, marcó 17 goles y logró el ascenso a Primera RFEF.

Álvaro García celebra un gol con el Mérida esta temporada. / AD Mérida

A lo largo de su carrera ha pasado por la cantera del Racing, los juveniles del Tropezón y de su Colindres natal, en Cantabria, el UE Costa Brava (donde coincidió con el orellut Álex Calatrava), el Laredo (donde le entrenó el ex Manu Calleja), el Arenas de Getxo y los mentados Logroñés y Mérida. Con el Castellón debutará en la categoría de plata.

El detalle del Mérida

En su comunicado, el Mérida agradeció la seriedad del Castellón con estas palabras: "Desde el club lamentamos el largo proceso de rumores en torno al futuro del jugador, y queremos agradecer al Club Deportivo Castellón haber sido el único equipo en realizar una oferta formal y por escrito durante este periodo".