Las frases de Pablo Hernández sobre los nuevos fichajes y el Zaragoza-Castellón

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del SkyFi Castalia. El técnico albinegro ha analizado la actualidad del club. Entre otros asuntos, el partido del domingo (18.30 horas) en Zaragoza y los últimos movimientos de mercado.

Raúl Sánchez, de vuelta

"Es una buena noticia su vuelta. Lo conocemos todos, sabeos lo que nos puede aportar, el nivel que ha dado. Es un futbolista versátil, puede jugar en las tres posiciones de arriba y es algo diferente a lo que teníamos. Ya he hablado con él, tiene que ganarse el puesto. Viene con ritmo, después de hacer la pretemporada y jugar algunos partidos. Esperemos que como mínimo nos pueda dar el nivel del año pasado".

"Conoce el club, la filosofia, cómo trabajamos... así que la adaptación puede ser perfecta. Estoy muy contento. Que esté o no el domingo depende más".

Más mercado

La salida de Kenneth Mamah. "Por una parte, triste. Era un jugador importante en el vestuario, transmitía alegría. Es trabajador, profesional, nos lo ponia fácil... Y cuando le tocaba jugar siempre cumplía. Pero por otra parte, a nivel personal era una buena oportunidad para el club y para él, también. Todo lo que ha conseguido se lo merece. Ha sido un 10, le deseo lo mejor".

Álvaro García y Adnane Ghailan. "No hay nada oficial, hasta que no sea no puedo hablar del tema. Son dos jugadores interesantes que están rindiendo a un buen nivel en Primera RFEF. El club siempre está mirando jugadores. Veremos".

Partido contra el Real Zaragoza

"Espero un partido dificil. Sabemos que el Zaragoza está necesitado de puntos. Juegan en casa, no será fácil. Desde que cambió de entrenador, sus partidos han sido muy igualados. Van a apretar mucho, vamos a tener que igualar o superar nivel de intensidad. Nosotros intentaremos seguir en la misma línea a nivel de juego, de intensidad, de compromiso. Tenemos que intentar mantener ese nivel".

"Son equipos distintos (respecto al partido de Granada), pero espero un partido que físicamente nos va a exigir mucho. Ellos se van a dejar la vida. Venimos en una buena línea de juego y resultados, pero en esta Liga ya está visto que no se puede ir de favorito ni sacando pecho porque te lo hunden rápido".

La ausencia de Alberto

"Estaba rindiendo a un gran nivel. Es muy importante, pero el fútbol tiene estas cosas. Confío plenamente en los jugadores de la plantilla. Cada uno sus características, al que le toque jugar estará bien".

En ascenso directo

"Lo importante es estar ahí en mayo. Es bonito para el club, para la afición... Pero esto es muy largo, hay que ir paso a paso, disfrutando de esto. Hacía mucho tiempo que el club no se veía en algo así. Hay que disfrutarlo con los pies en el suelo, con humildad, es una Liga muy igualada".

Supercopa de España en el SkyFi Castalia

"Es bonito para todos, para la ciudad, para la gente de Castellón, tener la oportuniad de ver una Supercopa. Por desgracia, entre semana el tiempo hizo que no hubiera tanta gente como nos hubiera gustado. Estuve el martes y caía un agua increíble, pero seguro que el sábado (en la final) habrá un ambientazo en Castalia. Es algo que acerca a la gente también al futbol femenino aquí, cada vez juegan más niñas, está creciendo mucho, yo lo veo cada semana que voy a ver a mi hijo".