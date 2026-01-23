Precedentes | ¿Cómo le ha ido históricamente al CD Castellón en sus visitas al Real Zaragoza?
El equipo orellut visita el Ibercaja Stadium el domingo a las 18.30 horas
El CD Castellón ultima la preparación del próximo encuentro. El equipo de Pablo Hernández visita el Ibercaja Stadium para medir fuerzas con un histórico del fútbol español: el Real Zaragoza. La capital aragonesa ha sido una plaza difícil, históricamente, para los intereses albinegros.
De hecho, el Castellón solo ha ganado dos veces. La última, eso sí, no puede ser más reciente. El conjunto orellut se impuso en La Romareda la pasada campaña con goles de Alberto Jiménez e Israel Suero (1-2). Aquella tarde, el equipo de Dick Schreuder formó con el siguiente once: Gonzalo Crettaz, Chirino, Alberto, Óscar Gil, Willems, Van den Belt, Calavera, Mamah, Cala, Douglas Aurélio y Raúl Sánchez. Desde el banquillo entraron Salva Ruiz, De Miguel y el mentado Suero.
El triunfo en Primera
La otra victoria se remonta a la temporada 1972/73, en Primera División. El Castellón, entrenado por el recientemente fallecido Lucien Muller, se impuso gracias a un gol del capitán Luis Cela (0-1). Fue una temporada magnífica, con el subcampeonato de Copa y la quinta plaza en Liga.
El once que saltó al césped de La Romareda lo formaron Corral, Óscar, Babiloni, Cela, Corrales, Del Bosque, Félix, Planas, Cayuela, Ortuño y Clares, con minutos desde el banquillo de Ferrer y Figueirido.
El balance
En total, el Castellón ha jugado contra el Real Zaragoza a domicilio en partido oficial (Primera, Segunda y Copa) en 12 ocasiones, con un balance de dos victorias albinegras, tres empates y siete triunfos locales. El domingo, otro capítulo de la historia. Se podrá ver en directo a través de las cámaras de Movistar.
