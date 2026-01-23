'Supercampeonas', la charla sobre el rol de la mujer en el deporte en la previa de la final en Castelló

El Teatre del Raval ha acogido este viernes la jornada Supercampeonas, una charla centrada en el papel de las mujeres en el deporte y en la sociedad, incluida dentro de las actividades paralelas que se están celebrando en la ciudad con motivo de la Supercopa de España.

En el encuentro han participado la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Maica Hurtado, la seleccionadora nacional de fútbol femenino, Sonia Bermúdez, la exjugadora internacional de baloncesto y comentarista deportiva Amaya Valdemoro, Rita Cabañero, árbitra asistente internacional en Liga F y Primera Federación masculina, Patricia Campos, primera mujer piloto de la Armada Española y fundadora del proyecto Goals for Freedom, y Mireia Cabañes, subcampeona del mundo de surf adaptado.

Durante su intervención, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que "desde el equipo de gobierno apostamos firmemente por el deporte como una herramienta de cohesión social, de integración y de promoción de valores. Y dentro de esa apuesta, el deporte femenino ocupa un lugar prioritario, tanto por su capacidad de inspirar como por su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

La jornada Supercampeonas ha servido como espacio de encuentro y reflexión para poner en valor la figura de mujeres referentes en el deporte y en otros ámbitos de la vida profesional, visibilizando sus trayectorias, experiencias y retos superados. A través de sus testimonios, las ponentes han subrayado el deporte como un instrumento universal y educativo capaz de generar conciencia, romper estereotipos y transmitir valores esenciales como el compromiso, la perseverancia, el respeto y la superación personal. Enmarcada en la celebración de la Supercopa de España, esta iniciativa refuerza el papel del deporte femenino como motor de cambio social y como fuente de referentes para las nuevas generaciones, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Toni Losas

Más actividades paralelas

La programación de actividades paralelas continuará este sábado con distintas propuestas pensadas para animar la previa de la gran final de la Supercopa Femenina, que enfrentará al Real Madrid y al FC Barcelona. La ciudad contará con dos zonas de animación: la Fan Zone de la Plaza Mayor, que abrirá de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas, y ofrecerá sesiones de DJ, animación, música, entrevistas en directo, futbolines, chutómetro, fotomatón 360º, partidos 3x3 y distintos retos participativos.

Asimismo, de 15:00 a 19:00 horas, la Plaza Teodoro Izquierdo acogerá otra zona de animación con actividades lúdicas y servicio de food truck.

Y los actos paralelos finalizarán el próximo viernes 30 de enero con la Gala del Deporte Femenino donde desde las 19 horas en el Auditorio de Palacios y Congresos de Castellón se premiarán a seis clubes deportivos locales y seis futbolistas.