Ambientazo en la final de la Supercopa en Castelló: Mayoría azulgrana, Fan Zone abarrotada, Joan Laporta... y las palabras de Louzán

Llegó el gran día. Un día en el que Castellón ha copado las portadas y ha entrado en los grandes programas deportivos de la radio española por albergar la gran final de la Supercopa de España Iberdrola entre el Barcelona y el Real Madrid, un súper clásico en la capital de la plana en una semana donde el deporte femenino, que sigue rompiendo barreras, ha dejado su huella en Castelló.

Ambientazo... a pesar del viento

Se despertó el día en Castellón con fuertes rachas de vientos, que no impidieron a los más pequeños disfrutar de la Fan Zone. Por la mañana, fue el cierre en la Plaza Mayor, con fútbol 3x3, música y muchas actividades. Y desde las 15.00, con ambiente de partido, se trasladó a la Plaza Tedoro, justo al lado del SkyFi Castalia, donde muchos niños se lo pasaron en grande.

Gran entrada en el SkyFi Castalia

Si en las sefimfinales la afluencia fue de menos a más, con la primera semifinal entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid marcado por una incensante lluvia, el miércoles mejoró el aforo con el debut del Barcelona, el equipo con más tirón de España y uno de los mejores del mundo. Este sábado, el estadio ha estado prácticamente lleno, a excepción de algunos huecos en las partes de arriba, pero muy pocos. Y no era para ver al Súper Castellón de Pablo, lo que aún le da más valor al crecimiento del fútbol femenino.

Aficiones y respeto entre Madrid y Barcelona

Ambas aficiones, cada un situda en un fondo, disfrutaron de la previa y animaron a los suyos, con respeto y los clásicos cánticos, con una música muy animada, sonaron los dos himnos para meter al público en el partido El conjunto azulgrana contó incluso con una grada de animación en el gol norte. Por el lado madridista, banderas en todos los aficionados, en minoría, pero animando sin parar.

Antes de que saltaran al terreno de juego, hubo un espectáculo de luces con música mientra se ondeaban los escudos de ambos equipos. Una puesta en escena brutal para disfrutar del encuentro. Además, la seleccionadora Sonia Bermudez dejó el título en el césped del SkyFi Castalia ante una ovación genérica.

Joan Laporta, presente

Castelló también fue testigo de la comida de directivas antes de la gran final. Estuvo el presidente de la entidad azulgrana Joan Laporta y la noticia es que no estuvo Florentino Pérez. Una leyenda blanca como Emilio Butrageño, director de relaciones institucionales, fue el representante de la delegación blanca.

Instituciones

Por la mañana, la concejala de Deportes Maica Hurtado participó en la visita institucional a la exposición de la Supercopa de España de fútbol femenino en la Casa de los Caracoles, con asistencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol Rafael Louzán, entre otras autoridades. A su vez, a las 14.30, tanto Maica como la alcaldesa Begoña Carrasco acudieron al almuerzo institucional organizado por la RFEF.

El plato fuerte llegó a las 19.00, con la alcaldesa y la concejala de Deportes en el palco del SkyFi Castalia para disfrutar del partido, junto a Rafael Lozuán, Salvador Gomar y, además de representaciones de otros equipos.

Louzán apunta que habrá partido de la selección absoluta en Castelló

El presidente de la RFEF Rafael Louzán avanzó que la selección absoluta femenina jugará un partido en Castellón próximamente, aunque no concretó detalles de ese futuro encuentro.

“Estamos muy contentos de estar una vez mas en la Comunidad Valenciana", señaló en declaraciones a los medios Louzán, que adelantó que el estadio de Castalia estará casi lleno en la final de la Supercopa femenina de este sábado.

“Vamos a volver a Castellón próximamente, la atención ha sido impecable y en la línea de lo que hemos hecho con la absoluta masculina, en la que hemos estado en Alicante y en Valencia, qué menos que estar la selección absoluta femenina de nuevo en Castellón", deslizó