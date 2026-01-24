La Crónica | El Barça prolonga su legado ante un guerrero Madrid y levanta la Supercopa en Castelló (2-0)

El legado culé no tiene fin. El FC Barcelona confirmó en SkyFi Castalia, una vez más, su hegemonía en el fútbol español alzando su sexta Supercopa de España Iberdrola. Las azulgrana siguen muy por delante de un Real Madrid que luchó y tuvo sus opciones, en parte gracias al recital de Misa en su portería, pero decidieron los goles de Brugts, y Putellas, en el descuento de penalti. El público disfrutó de una gran y competida final.

Dieron las 18.55 horas y las 22 protagonistas salieron a SkyFi Castalia sin mirar la copa, por eso de la superstición. Mires o no la mires, siempre hay uno que la levanta y otro que la pierde.

Arrancó el partido con un Barcelona mandón, intimidante y agresivo: «Somos la campeonas y queremos otra victoria». El Real Madrid acató el mensaje y se puso el mono de trabajo. Cuando tienes a un rival superior en frente solo tienes una opción: Creer más, correr más y dar un nivel por encima para sorprender a tu rival.

En el minuto 4, Pajor inicio una batalla tremenda ante las centrales Méndez y Lakrar, que firmaron un partidazo. La posesión era azulgrana pero las blancas estaban cómodas. Respondió Athenea, que ayer sufrió más para desbordar a sus rivales que el pasado martes. También Linda Caicedo.

El 1-0 del Barcelona, de córner

A pesar del dominio, el Barcelona solo remató tres veces a puerta en la primera parte. La primera, una diabólica Vicky, que se sacó un latigazo al palo corto. Paradón de Misa. En el córner, Mapi León la puso al primer palo y remate impecable de Brugts. SkyFi Castalia retumbó ante la masiva presencia de seguidores azulgrana. 1-0.

Fue un palo para las blancas y tenían dos opciones: dejarse ir y llevarse otra goleada o luchar. Optaron por la segunda y dieron un paso adelante. Pau Quesada pidió la tarjeta verde y obligó a la colegiada a revisar un posible penalti para Weir tras una clarísima de Mapi León. Da igual que el VAR sea solicitado que no. Después de cuatro minutos y los pitos del público, había sido fuera de juego de Caicedo. Una reacción que tuvo su punto álgido con el disparo de Dabritz. Al larguero... y a vestuarios.

Segunda parte más abierta

Sin nada que perder y con la ola en las gradas, el Real Madrid empezó fuerte buscando el empate. Tuvo varias llegadas peligrosas y un disparo de Athenea, más activa, atrapado sin problemas por Cata Coll. Un arreón que abrió paso al mejor momento de las culés en la final. Con espacios, Pajor perdonó el 2-0. Misa quería más final y el larguero también. No acertó Graham con la portera vendida. En el 62’ Misa inició su particular recital. Estirada a trallazo de Claudia Pina. Ahora sí, el Barça eraese equipo que arrasa allá por donde va. Se sucedían las ocasiones pero el Madrid seguía con vida... y tuvo dos clarísimas en las botas de Linda Caicedo. No definió en la primera y en la segunda se durmió en los laureles. Pau Quesada, desesperada, volvió a pedir una revisión por una posible mano. Nada.

El destino estaba escrito y Alexia Putellas, de penalti, en el 92, sentenció la final engañando a Misa. Porque el Barça sigue siendo mucho Barça y al grito de «Campeonas, Campeonas, oe, oe». Castelló lo volvió a comprobar.

La alcaldesa de Castellón le entrega la medalla de campeona a Alexia Putellas. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Ficha técnica

2 - Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts (Aïcha, m.72); Vicky López (Salma, m.72), Patri Guijarro, Alexia; Graham Hansen (Serrajordi, m.59), Ewa Pajor y Claudia Pina (Sydney, m.84).

0 - Real Madrid: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim (Shei García, m.68); Angeldahl (Toletti, m.68), Däbritz; Weir (Bruunm m.83); Linda Caicedo, Athenea (Comendador, m.83); Feller (Keukelaar, m.68).

Goles: 1-0, m.28: Brugts. 2-0, m.94: Alexia (p).

Árbitra: Eugenia Gil Soriano (Comité gallego). Amonestó a Lakrar (m.97) y Eva Navarro (m.100) por parte de las madridistas.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Supercopa disputado en el Estadio de Castalia ante 12.593 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).