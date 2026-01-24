Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós 'templo' gastronómicoGalería Paellas de BenicàssimAccidente AP-7Puntos negrosConstrucciones ilegalesAgenda fin de semana
instagramlinkedin

En Directo

Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga

El conjunto albinegro (18:30 horas) buscará un nuevo triunfo que le permita continuar en los puestos de ascenso directo

El Real Zaragoza-Castellón, en directo

El Real Zaragoza-Castellón, en directo / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Hay mucha expectación con el Real Zaragoza-CD Castellón (18:30 horas) en la ciudad de La Plana. Las llegadas de Raúl Sánchez y Álvaro García y, por consiguiente, sus posibles debuts ilusionan, todavía más, a una parroquia albinegra que está disfrutando de una campaña totalmente meritoria. Los de Pablo Hernández comienzan la jornada en puestos de ascenso directo después de encadenar tres encuentros sin conocer la derrota desde que lo hiciera en el último encuentro de 2025 ante el Cádiz.

Un hecho que buscarán prolongar en el Ibercaja Estadio ante un Real Zaragoza que vive en una situación de crispación por temas deportivos y extradeportivos. El cuadro maño es el penúltimo clasificado y solamente ha sumado nueve puntos en su estadio en los once encuentros que ha disputado.

Noticias relacionadas y más

Puedes seguir el minuto a minuto en Mediterráneo.

Actualizar

TEMAS

  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  3. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  4. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  5. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández
  6. La queja de la afición del CD Castellón en Granada: 'Es insultante...
  7. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  8. Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta

Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga

Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga

La previa: El Castellón B se la juega y necesita ganar en el campo del seguro Reus FC

La previa: El Castellón B se la juega y necesita ganar en el campo del seguro Reus FC

La previa de la final | El clásico hace su escala en Castelló para un ‘súperpartido’

La previa de la final | El clásico hace su escala en Castelló para un ‘súperpartido’

Así llega el Real Zaragoza al partido contra el CD Castellón: Altas, bajas y fichajes

Así llega el Real Zaragoza al partido contra el CD Castellón: Altas, bajas y fichajes

'Supercampeonas', la charla sobre el rol de la mujer en el deporte en la previa de la final en Castelló

'Supercampeonas', la charla sobre el rol de la mujer en el deporte en la previa de la final en Castelló

Así juega Adnane Ghailan, el 'sastre' del Europa y vecino de Lamine Yamal, en la órbita del CD Castellón

Así juega Adnane Ghailan, el 'sastre' del Europa y vecino de Lamine Yamal, en la órbita del CD Castellón

Vídeo | Los niños se lo pasan en grande en la Fan Zone de la Supercopa de España, en la Plaza Mayor

Galería | La final de la Supercopa ya se siente en la Fan Zone de la Plaza Mayor de Castelló

Tracking Pixel Contents