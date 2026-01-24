Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga

Hay mucha expectación con el Real Zaragoza-CD Castellón (18:30 horas) en la ciudad de La Plana. Las llegadas de Raúl Sánchez y Álvaro García y, por consiguiente, sus posibles debuts ilusionan, todavía más, a una parroquia albinegra que está disfrutando de una campaña totalmente meritoria. Los de Pablo Hernández comienzan la jornada en puestos de ascenso directo después de encadenar tres encuentros sin conocer la derrota desde que lo hiciera en el último encuentro de 2025 ante el Cádiz.

Un hecho que buscarán prolongar en el Ibercaja Estadio ante un Real Zaragoza que vive en una situación de crispación por temas deportivos y extradeportivos. El cuadro maño es el penúltimo clasificado y solamente ha sumado nueve puntos en su estadio en los once encuentros que ha disputado.

Puedes seguir el minuto a minuto en Mediterráneo.

LOS FICHAJES HAN VIAJADO. Raúl Sánchez y Álvaro García han formado parte de la expedición a Zaragoza que ha hecho el Castellón en la tarde del sábado.