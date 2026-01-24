La previa: El Castellón B se la juega y necesita ganar en el campo del seguro Reus FC

Ya se han acumulado ocho jornadas sin ver ganar al Castellón B. Son muchas para una categoría con pocas jornadas y con cinco equipos que pierden la categoría, aparte que el sexto por la cola no tiene garantizada la permanencia. La crisis de resultados conllevó el relevo en el banquillo. Desde la llegada de Óscar López el filial ha sumado tres empates en tres partidos. Esta tarde toca visitar al tercer equipo más seguro como local: el Reus FC. Siete triunfos, un empate y dos derrotas han encajado los rojinegros. El partido es este domingo a las 17.00 horas en el Estadi Municipal de Reus.

Guillem Terma, mediocentro del filial albinegro en un entrenamiento de esta semana. / Juan Francisco Roca

Se cumplen 70 días de la última victoria de los albinegros. Fue lejos del Gaetà Huguet, en tierras baleares, en el campo del Porreres (2-3). Desde entonces se produjeron cinco derrotas seguidas y ahora tres empates consecutivos. Con algunas cosas mejoradas, y a falta de más refuerzos, el CD Castellón B tiene esta tarde una complicada salida al campo del Reus FC, uno de los equipos más fiables como local. Empató contra el Barbastro (0-0), perdió contra el Sant Andreu y Poblense (1-2), y no conoce más derrotas.

A por la primera

El Castellón de la era Óscar López no conoce la derrota ni la victoria: son tres empates, dos de ellos en casa, que estuvieron a punto de ganarse. Para esta cita la escuadra de la capital de la Plana perderá por lesión a Enric Gisbert y a Axel Pérez. La mejor noticia es el regreso del goleador Carlos Segura (11 tantos), recuperado de sus problemas musculares, así como del mediapunta Nico Font que también está de vuelta.

El técnico Óscar López da instrucciones al equipo y a su izquierda está Adrián Arapio. / Juan Francisco Roca

En las dos últimas sesiones de trabajo ha estado presente el joven Óscar Albiol, mediocentro, juvenil de primer años, que podría ser la gran novedad en la citación.

Noticias relacionadas

Posible once Castellón B: Juanki Ferrando; Jorge Domingo, Charbel, David Sellés, Álex Alcira; Guillem Terma, Toni Gabarri, Marcos Montero; Carlos Segura, Miguelón Ferrer e Isi Angulo.