La previa de la final | El clásico hace su escala en Castelló para un ‘súperpartido’

El Barcelona y el Real Madrid miden sus fuerzas en el SkyFi Castalia (19.00 horas, Teledeporte) con el título de la Supercopa de España Iberdrola en juego, en un clásico que puede reforzar la hegemonía del conjunto azulgrana o inaugurar el palmarés de títulos del equipo blanco. Hay mucho en juego.

El actual campeón parte como claro favorito en una final que se repite por segundo año. La pasada temporada en Butarque, el desenlace fue el esperado (5-0). Sin embargo, el Real Madrid llega a esta final sabiendo lo que es ganar a su máximo rival. El 23 de marzo de 2025 es una fecha que pasó a la historia de los merengues porque superó por primera vez al Barcelona con un gol de Alba Redondo y un doblete de Caroline Weir (1-3) en Montjuïc ante 35.000 espectadores. Sigue siendo la úniva vez.

21 a 1 para el Barcelona

Pero el balance de los partidos entre ambos les demuestra el gran reto que tienen por delante. En total, se han enfrentado en 22 ocasiones, con 21 victorias para el vigente campeón. El último precedente fue una abultada victoria por 4-0 en la Liga F, donde el Barça le saca 10 puntos de diferencia.

Pese a ello, el técnico catalán Pere Romeu auguró que será una final disputada. «Jugar contra el Real Madrid siempre es bueno para nosotras, nos exigen una versión muy buena. El partido que jugamos en Montjuïc fue muy bueno, ellas me gustaron mucho, les salió un gran partido aunque al final nos fuimos un poco del marcador, pero creo que será una grandísima final», admitió.

En el bando contrario, el segundo entrenador del Real Madrid, Antonio Rodríguez fue ambicioso en rueda de prensa. «Estamos hablando de la final de un título, tenemos muchas ganas del partido, de mostrar el equipo que queremos ser y luchar por ganar el primer título del club». Las de Pau Quesada, que sí estará hoy en la final tras ausentarse en la semifinal por un problema personal, deberán mostrar su mejor versión a nivel defensivo y también en los contraataques, con Athenea del Castillo y Linda Caicedo como principales amenazas.

Putellas vs Weir en la previa

Alexia Putellas, la capitana del Barcelona y una de las mejores jugadores del mundo, apuntó que por hambre no será: «Vamos a salir como si no hubiéramos ganado ninguna Supercopa. Es nuestra ambición y nuestra forma de ser, va en nuestro ADN», destacó. Por parte del conjunto blanco, Weir sueña dar la sorpresa: «Estamos con muchas ganas, vamos a salir a ganar y nada más. Es importante para el club, queremos ganar nuestro primer título». Ahora, toca demostrarlo y levantar el trofeo al cielo de Castelló.