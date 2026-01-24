Así llega el Real Zaragoza al partido contra el CD Castellón: Altas, bajas y fichajes

El CD Castellón visita este domingo a las 18.30 horas al Real Zaragoza, uno de los históricos del fútbol español que no atraviesa su mejor momento.

El buen hacer de los albinegros, lanzados desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo del SkyFi Castalia, contrasta con los problemas de los aragoneses, que comienzan la jornada en la penúltima posición. Sin embargo, la conocida igualdad en la categoría propicia que todos los partidos sean de pronóstico incierto. De hecho, el Zaragoza ganó hace poco al Racing de Santander, líder de la categoría y principal candidato al ascenso directo.

El Zaragoza ha mejorado desde la llegada de Rubén Sellés al banquillo. El entrenador valenciano compareció ayer en sala de prensa para analizar la actualidad de los blanquillos.

Así, la principal novedad en las últimas horas ha sido la llegada del extremo Rober González. Llega cedido por el NEC Nimega (actual equipo del exentrenador del CD Castellón, Dick Schreuder). Como ocurre en el caso de Raúl Sánchez en los albinegros, está listo para jugar, pero su disponibilidad depende de cuestiones burocráticas.

Quien no estará disponible, en principio, es el delantero nigeriano Agada, también atado en el mercado de invierno.

Altas y bajas

En cuanto a la enfermería, Sellés confirmó que podrá contar con el centrocampista Raúl Guti, que se entrenó con normalidad tras superar un proceso gripal, y el lateral Martín Aguirregabiria, de vuelta. Sigue siendo duda el centrocampista Keidi Bare.

Las bajas confirmadas en el Zaragoza, por lesión, son Paulino, Soberón y Radovanovic. Además, no estará el atacante Bazdar, que ultima su salida a préstamo al fútbol polaco.

Así lo ve Sellés

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, consideró que el próximo encuentro del equipo, el domingo (18.30 horas) contra el Castellón, no es un duelo que pueda determinar el futuro del conjunto aragonés en la actual campaña. "No creo que sea un partido límite", ha señalado en una rueda de prensa, en la que ha abogado por que los efectivos de la entidad blanquilla se centren en su propio rendimiento.

Sellés ha avanzado que para su próximo duelo, que se disputará en el Ibercaja Estadio contra el equipo de Pablo Hernández, el Zaragoza contará con "un buen plan de partido y un grupo de jugadores que van a querer ejecutarlo desde el principio". Concretamente, el técnico valenciano se ha referido a "una serie de adaptaciones" en el juego cuya meta es, "sobre todo, desde el inicio, poder ser reconocibles y poder tomar el control del partido".