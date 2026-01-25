La crónica: El Castellón B da un golpe de autoridad y le remonta el marcador al Reus FCR (2-3)

Vaya final de partido para el Castellón B en el campo del Reus FCR. El conjunto local se le adelantó dos veces en el marcador, pero los muchachos de Óscar López nunca se dieron por vencidos y en los últimos minutos propició dos zarpazos al equipo local y se llevó merecidamente los tres puntos. Fran Santamaría puso el empate y Carlos Segura el 2-3. En un partido donde debutó el juvenil de primer año, el benicarlando Óscar Albiol. Domingo redondo.

A pesar de recibir un duro golpe nada más comenzar el partido, con el gol de Kenneth Soler en el minuto 5 tras un gran cabezazo tras un centro de Xavi Jaime, el filial albinegro se supo levantar y supo jugarle a un Reus que se quedó maniatado por los castellonenses y no se fue al descanso perdiendo de puro milagro. El equipo de la capital de la Plana empató antes de la media hora de juego con un remate de Guillem Terma, tras una falta botada por Ismael Fadel que se estrelló en el larguero y el chaval de Olot remató a la red.

Guillem Terma anotó un gol y fue objeto del penalti que derivó en el 2-3. / CD Castellón

Miguelón tuvo su ocasión en el minuto14, lo mismo que Marcos Montero en el 42, protestando algunos un posible penalti para los ‘orelluts’. También se le anuló un gol al ariete valenciano Miguelón Ferrer por presunto fuera de juego.

Segunda parte

Salió fuerte el Reus FCR que en el minuto 48 remató al palo por mediación de Sandro Toscano, el rechace volvió a ser rematado y Sergio Torner se lució con una nueva parada de la que salió mal parado. La presión local dio su fruto en el minuto 54 cuando el goleador Kenneth repitió, tras otro pasa de Xavi Jaime, complicándolo todo con el 2-1.

A partir de ahí, vaya final de partido. Empató el juvenil Fran Santamaría en el minuto 79. Ese gol le dio alas al Castellón B. Salió el jovencísimo Óscar Albiol (16 años) y en el 84 Guillem Terma fue objeto de un penalti que transformó Carlos Segura. Era el 2-3 y por delante siete minutos extra.

Marcos Montero pelea un balón en el centro del campo local. / Juan Francisco Roca

La próxima cita para el CD Castellón B será el domingo 1 de febrero contra el Atlético Baleares en las instalaciones de Gaetà Huguet.

Ficha técnica:

-2- Reus FCR: Alberto Pacheco; Beni, Alarcón, Lluis Recasens, Pol Fernández, Casals (Céspedes, min. 76); Vaz, Toscano, Ustrell (Carbià, min. 76), Xavi Jaime; y Kenneth (Serrano, min. 61).

-3- Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo (Almiñana, min. 74), Charbel, Fadel (Óscar Albiol, min. 83), Alcira; Terma, Gabarri, Montero; Carlos Segura, Miguelón (Nico Font, min. 65) e Isi Angulo (Nico Font, min. 65).

Goles: 1-0. Min. 5: Kenneth. 1-1. Min. 27: Guillem Terma. 2-1. Min. 54: Kenneth. 2-2. Min. 79: Fran Santamaría. 2-3. Min. 85: Segura (p).

Árbitro: Francisco de Asis Vidal Esteban (Palma). Amonestó al local Pol Fernández.

Campo: Estadi Municipal de Reus.

Entrada: 1.944 espectadores.