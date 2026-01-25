La crónica: Al Castellón no le dejan ganar en Zaragoza (0-0)

El Castellón se dejó dos puntos en el Ibercaja Estadio donde, de 100 partidos, habría ganado 99. Le tocó empatar, en un encuentro de un dominio abrumador. Indultó a un paupérrimo Zaragoza (0-0), sostenido por la falta de puntería de los albinegros y por otro arbitraje con el que es difícil no pensar en conspiraciones: gol anulado no se sabe muy bien por qué, un penalti a Gere al limbo, la expulsión perdonada a Dani Tasende...

Al margen del obligado movimiento atrás (Agustín Sienra por el sancionado Alberto Jiménez), Pablo Hernández devolvió a la titularidad a Brian Cipenga y a Adam Jakobsen, en detrimento de Pablo Santiago y Ousmane Camara.

La lluvia y el potente cierzo (el típico aire frío del norte aragonés) aguardaron en un desangelado Ibercaja Estadio, anticipando una tarde-noche de lo más incómoda para los albinegros, de entrada en contra del ventarrón. Circunstancias que alentaban el fallo, con los jugadores achinando los ojos debido a las inclemencias meteorológicas. En esas, Álex Calatrava, a los dos minutos, probó a Esteban Andrada, después del desmayo dentro del área de Kenan Kodro, al cuerpea con Fabrizio Brignani.

El encuentro estaba elevando su temperatura cuando, en el 11’, hubo una prolongada interrupción. Salió volando mobiliario del provisional estadio del Zaragoza, lo que provocó la intervención de las asistencias sanitarias.

Le sentó bien el volver a empezar al Castellón, cinco minutos después. A Awer Mabil le faltaron centímetros para el 0-1, primero al no embocar un envenenado centro de Cala y después al ver como el poste truncaba su mano a mano.

El Castellón convirtió el resto del primer tiempo en un monólogo. Cargaba en oleadas por el centro, con dos bandas muy profundas. Sin embargo, marcó, cómo no, a balón parado. Brignani se elevaba al cargado cielo de Zaragoza, pero Eder Mallo lo anulaba por falta en el típico barullo de un saque de esquina. Otra más.

Los locales, abrumados, trataron de cortar la velocidad de crucero de los orelluts a las malas. Dani Tasende, que no debía de haber acabado ni el primer tiempo (ya no salió después), casi le abre la cabeza a Romain Matthys, al empujarle por la espalda en un balón perdido y enviarlo contra la valla. Después, el árbitro castellano-leonés le indultaba la segunda amarilla, como un penalti idéntico al del 2-0 de la semana anterior, por manotazo de Yussif Saidu a Beñat Gerenabarrena. Faltaba puntería, pero es que todas las decisiones, todas, penalizaban al Castellón.

Andrada tapó el remate de Cipenga y arregló la liada de Pablo Insua (Jakobsen estuvo en un tris de sortear al portero argentino), aunque el caudal de ocasiones fue nivel riada, con un remate tapado a Gere y otro de Mabil al que le sobró toneladas de vehemencia.

Normal las abrumadoras estadísticas al descanso. El primer acto acabó con el noveno córner a favor, 55% de posesión, 10 tiros a puerta por dos de los locales... El Zaragoza, salvo por la gran acción defensiva de Sienra sobre Kenan Kodro, no había temido por la integridad de su portería.

Tan mal lo vio Rubén Sellés, que el juego se reanudó con un triple cambio en los locales. La maniobra para acumular aún más gente por detrás, bajó el nivel ofensivo del Castellón, al que le anularon otro gol (esta vez sin discusión).

Hubiera sido una puñalada que el Zaragoza marcase de rebote, pero Juan Sebastián, y con él los blanquillos, casi lo celebran.

Ya con Raúl Sánchez (relevó a Mabil, que no se lo tomó bien), más piernas por la derecha). Cala mandó a las manos de Andrada un libre directo en posición ventajosa.

A un cuarto de hora de la conclusión, la triple variante de Pablo no tuvo nada que ver con la de su homólogo: De Nipoti, Isra Suero y Ousmane Camara por Cipenga, Lucas Alcázar y Jakobsen.

Con menos fluidez, pero a pelota parada continuaba amenazando el Castellón. Otro vuelo majestuoso de Brigani no halló palos.

En los minutos de la zona Cesarini, Pablo sacó al otro fichaje. Álvaro García, lo primero que hizo, fue ganarse una amarilla. Sin embargo, el Castellón jugó en superioridad numérica los ocho minutos de descuento, por la roja (sin discusión) a Marcos Cuenca. Suero la puso como es habitual en él, pero los dos fichajes de esta semana no llegaron por poco. Volvió a aparecer Eder Mallo para echar un cable a los locales y frebar la oleada final de un Castellón que regresó con la sensación de haber perdido dos puntos más que sumado uno.