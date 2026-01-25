Pablo Hernández, sobre un nuevo arbitraje en contra del Castellón: "Otra vez cae en contra nuestra"

El CD Castellón se marchó con un escaso punto del Ibercaja Estadio después de haber sido muy superior al Real Zaragoza. El combinado 'orellut' ha disfrutado de varias ocasiones de verdadero peligro que ha podido concretar en un gol y, cuando lo hicieron, el colegiado decidió anularlo por "un pequeño contacto" de Diego Barri que consideró suficientemente punible como para anular un tanto de Fabrizio Brignani.

Las declaraciones de técnico 'orellut' a continuación

Valoración del partido

"Me voy con la sensación de que hemos hecho un muy buen partido y hemos sido muy superiores. Hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos y no hemos acertado. La primera parte ha sido muy buena, el Zaragoza ha venido más altos a presionarnos y hemos salido muy bien. Les hemos hecho mucho daño. En la segunda parte han cambiado, han puesto línea de cinco y se han encerrado cerca de su área. Era más complicado crear ocasiones y buscar espacios, pero lo hemos intentado. No hemos podido conseguir los tres puntos, pero me marcho contento por lo que ha hecho el equipo. Al final he ido poniendo todo lo que teníamos ofensivamente, pero no nos ha dado. Hay que seguir trabajando"

Muchos cambios en el once

"Siempre he dicho que todos son importantes. Intento poner el mejor once dependiendo del rival. Cipenga ha hecho mucho daño en banda, recibiendo en la línea y encarando".

El gol anulado a Fabrizio Brignani

"La explicación que me dan es que es falta de Barri en un bloqueo. Hemos visto la acción en el banquillo y no entiendo muy bien. Es un pequeño contacto en un saque de esquina que hay muchos contactos durante un partido. Pienso que si se pita ese contacto, cada córner habría un penalti o una falta en contra. Otra vez cae en contra nuestra. No podemos hacer nada contra eso, seguir trabajando"

La entrada de los dos fichajes

"Con Álvaro hemos buscado en los últimos minutos tener una doble punta, sabíamos que iba a ser difícil entrar combinando y que se iba a producir ocasiones donde tuviéramos que centrar. Creíamos que nos podía ayudar en eso y ha tenido al final una ocasión que ha rozado y casi entra. Vienen los dos de tener minutos con sus equipos y están los dos para jugar"

¿Qué buscaba con tantos cambios ofensivos en el tramo final?

"Muchas veces cuando un equipo está tan metido atrás, es muy difícil. Aunque nos guste combinar, jugar entre líneas y por fuera, es difícil asociarse por dentro y te obliga un poco a buscar más acciones por fuera y centrar más. Por eso hemos puesto una doble punta, porque pensábamos que iban a darse más acciones de llegar a banda y buscar centro"