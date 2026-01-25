La previa | La siguiente estación para el enrachado CD Castellón está en Zaragoza

«Un sueño no se hace realidad por medio de la magia», venía a decir Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos, «se necesita sudor, determinación y trabajo duro». Lo del CD Castellón es como un sueño que se está forjando día a día, jornada a jornada, a base de sumar y sumar. Si ese sueño que tiene la afición con su equipo se cumple o no se conocerá dentro de unos meses. El equipo está en una fiesta que, hace uno meses, pensaba que no le iban a invitar, y ahí está, sorprendiendo a todos.

La racha de seis triunfos consecutivos en el SkyFi Castalia, los refuerzos que han venido y el sano entorno que hay al lado del equipo invitan a soñar en todo, porque soñar es gratis. La afición sueña con todo en la víspera de visitar al Real Zaragoza. Un equipo capaz de lo mejor y también de lo peor. Ganando en el Ibercaja Estadio el sueño sería aún mayor, pero no será fácil. En caso de perder el sueño se mantendría intacto.

Raúl Sánchez, tras regresar de México, ya se entrenó esta semana con el equipo. / Manolo Nebot

A todo ello, un Real Zaragoza-CD Castellón es un gran partido. Drama para los locales porque de perder darían un paso atrás en sus aspiraciones de salir de las plazas de descenso, a la vez que pondría más gasolina al fuego local. Y con la escuadra castellonense instalada en la segunda plaza de la clasificación por la capital de la Plana no se habla de otra cosa de ver si esta temporada 2025/26 es la del regreso a Primera, esa categoría que no se pisa desde hace 35 años.

Nada fácil

A pesar de que el equipo zaragocista sigue atascado en la parte baja de la clasificación, no es un rival nada fácil de derrotar. Nunca se sabe cuándo va a ganar este Real Zaragoza. Ocupa plaza de descenso. Llegó a estar más hundido, tuvo una pequeña reacción. Pinchó el pasado fin de semana en casa ante la Real Sociedad B (1-1) ha reabierto algunas heridas. El Castellón está en posición de guardia porque enfrente tendrá a un club histórico al que no debe ni puede dar por muerto.

Alberto Jiménez, en el centro de la imagen, una baja muy importante para el Castellón. / Manolo Nebot

Novedades

La escuadra de la capital de la Plana visita esta tarde-noche al Real Zaragoza y lo hará con una importante baja en el eje de la zaga como es la del central y capitán Alberto Jiménez, sancionado por un partido por acumulación de tarjetas. Una baja que, en un principio, será cubierta por el argentino Agustín Sienra, que hará pareja junto al italiano Fabrizio Brignani, nueva pareja de centrales. Y no se descarta que Brian Cipenga relegue a la suplencia a Pablo Santiago y recupere su plaza en el carril izquierdo. Otra ausencia es la del brasileño Aurelio Douglas, lesionado.

En el Real Zaragoza a las bajas ya sabidas de las últimas semanas de Radovanovic y Paulino, esta semana repite el atacante Mario Soberón (no recuperado), otrora en la órbita del CD Castellón. El ariete estará un par de semanas de bajas tras el contratiempo sufrido hace doce días. En un principio estará recuperado Keidi Bare.