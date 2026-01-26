Conexión Orellut: Las decisiones arbitrales vuelven a frenar el triunfo del CD Castellón en Zaragoza

En Conexión Orellut analizamos el empate del CD Castellón ante el Real Zaragoza en un partido marcado por un vendaval de juego albinegro en la primera parte y por decisiones arbitrales que volvieron a perjudicar al Castellón.

Repasamos también los ajustes defensivos del Zaragoza tras el descanso, que lograron neutralizar el ataque de los orelluts, y desmenuzamos los datos y métricas del encuentro.

Con José Luis Gual, Emilio Isierte, Miguel Ángel Portugal, Conrado Marín, Adrián Aránega y David Jorques.

