Conexión Orellut: Las decisiones arbitrales vuelven a frenar el triunfo del CD Castellón en Zaragoza

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos el empate del CD Castellón ante el Real Zaragoza en un partido marcado por un vendaval de juego albinegro en la primera parte y por decisiones arbitrales que volvieron a perjudicar al Castellón.

Repasamos también los ajustes defensivos del Zaragoza tras el descanso, que lograron neutralizar el ataque de los orelluts, y desmenuzamos los datos y métricas del encuentro.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Emilio Isierte, Miguel Ángel Portugal, Conrado Marín, Adrián Aránega y David Jorques.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

