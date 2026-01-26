Mellot, sobre la polémica del Zaragoza-Castellón: «Pregunté al árbitro y me dijo ‘hay un bloqueo’»

El CD Castellón de la temporada 2025/26 es Jeremy Mellot y 10 más. El incombustible lateral francés sigue acumulando partidos en el flanco diestro de la zaga, ofreciendo un excelente rendimiento. También el domingo en Zaragoza, donde el Castellón sumó un empate que le dejó «un poquito triste» en un partido que pudo ganar. El único gol de la noche lo marcó Brignani y lo anuló el colegiado por una falta en ataque de Diego Barri.

Mellot, que portó el brazalete de capitán, fue al árbitro a pedir explicaciones. Así lo explicó después en zona mixta: «Hablé con el árbitro y le pregunté por qué era falta y me dijo ‘hay un bloqueo’». El colegiado no convenció al albinegro. "Es fútbol, no pasa nada (por ese lance)". «Otra vez nos sucede a nosotros, pero no pasa nada. Cabeza alta, no culpar al árbitro ni al viento ni nada, y a seguir», instó Mellot.

El galo valoró una nueva portería a cero, la tercera seguida para el Castellón: «Es algo bueno para nosotros, para Matthys y para volver a ganar».

Noticias relacionadas

El mercado, abierto

El Castellón regresa el miércoles a los entrenamientos para preparar el partido del domingo (18.30 horas) en el SkyFi Castalia con el Andorra. Durante la semana se esperan movimientos de mercado: en la rampa de salida está Sergio Serpeta, que podría buscar minutos a préstamo, y en la de llegada el extremo Adnane Ghailan. El futbolista de 25 años está destacando esta temporada en Primera RFEF con el Europa y está en la órbita de los albinegros.